澳洲未成年社群禁令上路數日 美網路論壇Reddit提告
美國線上討論平台Reddit今天對澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體一事提出告訴。澳洲政府實施這項劃時代的社群法規才幾天。
本週，澳洲成為全球首個禁止未成年人使用多款熱門應用程式和網站，包括Facebook、YouTube、Instagram及X平台等。
社群平台在澳洲境內若未移除16歲以下用戶，這些未遵守規定的科技公司將面臨4950萬澳元（約新台幣10億4940萬元）的罰鍰。
總部位於美國的Reddit是一個由數千個小眾社群組成的論壇網站。
法新社報導，Reddit所提交的法院文件，質疑澳洲這項法律的普遍有效性，認為Reddit不應被列入澳洲政府的禁止名單中，因為Reddit「並非年齡限制型的應用程式」。
Reddit發言人表示，政府在選定應禁用平台時標準不一，部分擁有大量16歲以下用戶的應用程式卻未被納入。
目前不在禁令範圍內的平台包括：Roblox、Pinterest和WhatsApp，但澳洲政府強調名單仍在檢討中。
