AI對決 OpenAI發表GPT-5.2號稱最聰明通用模型

中央社／ 台北12日電

人工智慧（AI）對決進入白熱化階段，為了回應日前Google推出Gemini3模型，OpenAI公司於美國時間11日發表新一代旗艦模型GPT-5.2，主打提升專業工作效率與「代理人」能力。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在社群平台X（前身為推特）發文直言，這是世界上「最聰明的通用模型」（the smartest generally-available model），特別擅長處理現實世界中的知識工作任務，較勁意味濃厚。

GPT-5.2一口氣推出3個版本，包括強調快速回應的GPT-5.2 Instant、具備深度推理能力的GPT-5.2Thinking，以及處理複雜任務的GPT-5.2 Pro。

OpenAI在官網發布新聞稿說明，新模型在程式撰寫、圖像感知、理解長文本（Long Context）等方面都有顯著提升。

值得注意的是，GPT-5.2特別強化「代理人工具調用」（Agentic Tool-Calling）能力，這意味著AI不再只是單純回答問題，而是能像人類助理一樣自主操作多種軟體工具，例如同時開啟試算表分析數據、搜尋網路資料並製作成簡報。

市場認為，OpenAI這次加速推出GPT-5.2，主要是為了應對Google Gemini 3所帶來的威脅。先前傳出阿特曼在OpenAI內部發布「紅色警戒」，要求團隊全力衝刺核心模型效能，不過他11日受訪時透露，Gemini3的影響沒有原本擔心那麼大，預期明年1月可以脫離「紅色警戒」。

