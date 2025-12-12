三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片
南韓中央日報今（12）日報導，三星電子會長李在鎔11日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產線，針對雙方未來合作和製程良率目標進行深入討論。
報導指出，馬斯克要求三星電子在泰勒廠內設置特斯拉的專用辦公空間，以利該公司人員進駐，直接監控晶片產出。
知情人士透露，三星電子與特斯拉正在測試一種新的商業模式，讓客戶參與製程的每個階段，諸如晶片設計、工廠建造、生產線配置、封裝等，以利加速客戶的意見回饋，象徵兩家公司的夥伴關係比傳統的供應商－客戶關係更密切。
三星電子與特斯拉今年7月簽下165億美元合約，為特斯拉生產下一代AI6晶片。先前三星電子努力爭取到原本由台積電獨家代工的一部分特斯拉AI5晶片訂單，馬斯克當時在宣布該合約不久後就表示，他直接與李在鎔溝通，才決定選擇三星電子為核心夥伴。
特斯拉下單三星電子生產的先進晶片，是希望為發展自駕、機器人和人工智慧（AI）專案所需的晶片，找到在美國的可靠供應來源。三星電子在德州泰勒廠已經砸下超過50兆韓元（340億美元），準備要開始讓全部產能投入先進晶片製造。分析師表示，三星電子與特斯拉加強合作，順利的話，可望吸引輝達（Nvidia）、超微（AMD）等其他大客戶。
