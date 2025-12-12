快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子會長李在鎔。 歐新社
三星電子會長李在鎔。 歐新社

南韓中央日報今（12）日報導，三星電子會長李在鎔11日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產線，針對雙方未來合作和製程良率目標進行深入討論。

報導指出，馬斯克要求三星電子在泰勒廠內設置特斯拉的專用辦公空間，以利該公司人員進駐，直接監控晶片產出。

知情人士透露，三星電子與特斯拉正在測試一種新的商業模式，讓客戶參與製程的每個階段，諸如晶片設計、工廠建造、生產線配置、封裝等，以利加速客戶的意見回饋，象徵兩家公司的夥伴關係比傳統的供應商－客戶關係更密切。

三星電子與特斯拉今年7月簽下165億美元合約，為特斯拉生產下一代AI6晶片。先前三星電子努力爭取到原本由台積電獨家代工的一部分特斯拉AI5晶片訂單，馬斯克當時在宣布該合約不久後就表示，他直接與李在鎔溝通，才決定選擇三星電子為核心夥伴。

特斯拉下單三星電子生產的先進晶片，是希望為發展自駕、機器人和人工智慧（AI）專案所需的晶片，找到在美國的可靠供應來源。三星電子在德州泰勒廠已經砸下超過50兆韓元（340億美元），準備要開始讓全部產能投入先進晶片製造。分析師表示，三星電子與特斯拉加強合作，順利的話，可望吸引輝達（Nvidia）、超微（AMD）等其他大客戶。

特斯拉 馬斯克 客戶

延伸閱讀

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

SpaceX掛牌上市 有影

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

全球電動車銷售11月增速創近兩年新低 特斯拉在美大減23%

最新發表的數據顯示，全球電動車銷售在11月的增加速度，是2024年2月以來最低，因為中國大陸的銷售趨於平緩。而隨著美國的...

數位銷售建功！好市多上季財報超預期 成年終購物季好兆頭

受惠於數位銷售增加、且擴增門市據點，美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期，成為年終購物旺季最繁忙...

美商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）今天接受美媒專訪表示，他認為川普政府將讓台...

三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片

南韓中央日報今（12）日報導，三星電子會長李在鎔11日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產...

Lululemon宣布執行長麥唐納下月卸任！Q3獲利下滑、Q4展望遜預期

運動休閒巨擘Lululemon即將迎來舵手更迭。現任執行長麥唐納（Calvin McDonald）將於明年1月31日卸任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。