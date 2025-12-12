迪士尼擲312億投資OpenAI　經典角色開放Sora使用

美國迪士尼公司（Walt Disney）今天宣布將投資OpenAI 10億美元（約合新台幣312億元），同時允許Sora影片生成器使用其漫威（Marvel）等經典版權角色。

路透社報導，這項為期3年的合作是好萊塢擁抱生成式人工智慧的重要發展，它巧妙規避業界對人工智慧可能影響創意工作與智慧財產權的憂慮。

OpenAI未來將可使用星際大戰（Star Wars）、皮克斯（Pixar）與漫威系列等多個迪士尼角色，此舉恐會重塑未來好萊塢內容的製作與生成方式。

作為授權協議的一部分，Sora和ChatGPT Images將從明年年初開始，允許使用迪士尼授權角色生成影片，如米老鼠、灰姑娘與獅子王等，但這項該協議不包括任何演員肖像或其配音使用。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示：「透過與OpenAI合作，我們將以審慎負責的態度，利用生成式人工智慧拓展我們故事的傳播範圍，同時尊重並保護創作者及其作品。」

艾格11月在投資人電話會議上已預告部分策略。他表示，人工智慧將使公司為Disney+用戶提供創建與消費用戶生成內容的工具，這些內容主要是短影音。

作為與OpenAI協議的一部分，部分用戶的影片將在Disney+上線，讓此串流平台能受惠於短影音日益成長的吸引力。

迪士尼也將獲得可用於購買ChatGPT開發商OpenAI更多股權的認股權證。

雙方將利用OpenAI模型開發新產品與擴大顧客體驗，包括Disney+的訂戶在內，同時迪士尼也將為員工部署ChatGPT。

這項協議還包含一些保障措施，防止迪士尼角色被用於不適宜的場景。消息人士稱，這家媒體集團也計劃將OpenAI工具用於內部，支援電影製作並提高效率。

好萊塢工會一直在密切注意生成式人工智慧的廣泛應用，他們對這項合作反應謹慎。

幾個月前，好萊塢頂尖的「創新藝人經紀公司」（CAA）批評OpenAI透過Sora將藝術工作者置於「重大風險」，質疑專業創意人士能否獲得相對報酬。

動畫工會（Animation Guild）主席丹尼林（DannyLin）表示，藝術家酬勞將是工會在意的問題。

他表示，雖然動畫師並不擁有迪士尼角色的版權，「但我們無疑是這些角色存在的原因，也是它們擁有如此巨大營收潛力的理由。」

美國編劇工會（Writers Guild of America ）表示將與迪士尼會面，了解其成員的勞動成果有多少會被用於用戶生成的影片中。

編劇工會領袖在一封致成員的信中寫道：「迪士尼與OpenAI的合作聲明，似乎是在認可竊取我們作品的行為，並將我們創造的價值，拱手讓給一家靠我們勞動成果致富的公司。」