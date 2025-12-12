Lululemon宣布執行長麥唐納下月卸任！Q3獲利下滑、Q4展望遜預期

運動休閒巨擘Lululemon即將迎來舵手更迭。現任執行長麥唐納（Calvin McDonald）將於明年1月31日卸任，董事會已延攬「頂尖獵才公司」物色接班人。消息一出，激勵公司股價在盤後應聲大漲約10%。

麥唐納將以資深顧問身份留任至3月底。他在分析師電話會議中表示「此刻正是做出改變的適當時機」，並再次感性形容，此職是「一份夢寐以求的工作」。

然而，他背後的現實是，Lululemon長達一年多的業績低迷。品牌創辦人兼大股東Chip Wilson多次呼籲領導層換血，兩個月前還不惜重金在華爾街日報刊登全版廣告，以「直線下墜」形容公司現況。

同日，Lululemon公布第3季財報：營收25.7億美元，雖高於去年同期的24億美元並優於市場預期，但淨利潤較去年同期下滑。更值得關注的是，假期購物季（第4季）的業績展望落在35億至35.9億美元間，不如市場預估的36億美元。儘管感恩節周末的強勁折扣促銷，成功去化滯銷庫存，節後買氣明顯趨緩。

整體業務仍維持成長，但主要動能來自國際市場的銷售飆升33%，海外同店銷售成長18%，然而最大市場美洲區的業績持續㿮弱，上季營收年減2%，同店銷售萎縮5%。

Lululemon目前面臨多重挑戰：美國本土市場銷售動能不足、消費者偏好從瑜伽褲轉向牛仔褲的結構性變化，以及來自Vuori、Alo Yoga等新興品牌的激烈競爭。此外，美國關稅政策調整也對其獲利造成顯著衝擊。

在新任CEO到位前，財務長Meghan Frank與商務長André Maestrini將共同擔任代理CEO，董事長摩菲特Marti Morfitt則轉為執行董事長。Mortitt強調，Lululemon基礎穩健，但下一階段需要一位能帶領品牌度過成長與轉型期的新領導者。