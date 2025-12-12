快訊

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Meta執行長祖克柏9月17日在Meta Connect活動上發表介紹新型智慧眼鏡的演講時，戴上了Meta Ray-Ban Display眼鏡。路透
Meta執行長祖克柏9月17日在Meta Connect活動上發表介紹新型智慧眼鏡的演講時，戴上了Meta Ray-Ban Display眼鏡。路透

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀的資金支持。

包括2018年成立的台灣事實查核中心，Meta過去與全球多個事實查核團體合作，並提供資金協助防堵假訊息擴散。為了避免與台灣政府產生利益衝突，台灣事實查核中心依賴民間捐款，其中Meta約占2025年預算一半，谷歌則提供超過30%。

然而，這筆資金如今前景不明，因為Meta執行長祖克柏今年年初宣布將終止與美國事實查核機構的合作。外界普遍認為，川普政府視企業介入資訊經濟為一種審查行為，祖克柏此舉意在避免衝突。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示：「以目前的情況來看，我們與Meta的合約可能會在2026年1月到期。AI持續演進，假訊息也變得愈來愈複雜，如果資金被切斷，我們將會陷入危急狀態。」

根據瑞典獨立研究機構多元民主中心（V-Dem Institute）的統計，台灣已連續11年成為全球遭受假訊息攻擊最嚴重的目標，情況一路持續到2024年。大部分假訊息的源頭在中國，香港則被用作發動的基地。

台灣事實查核中心每日收到200到300則來自社群使用者的疑似假訊息通報，並根據公共利益、傳播速度，以及對社會與個人的危害程度來決定查核的優先順序。除了國內政治謠言，也同時監控在日本、美國及其他與台灣友好的歐洲國家流傳的可疑資訊，一旦確認是假新聞，便通知Meta等合作夥伴，而對方也會提供相應資金補償。

台灣事實查核中心由14名高度專業的前新聞記者分工合作，但邱家宜坦言人手仍然不足。該中心目前正與Meta洽談延續資金支持的協議，但至今尚未獲得這家社群媒體巨頭的明確承諾，正呼籲台灣企業界捐款，並透過線上活動籌措資金，但目前仍不清楚是否能填補Meta撤資後留下的財務缺口。

假訊息 社群媒體 祖克柏

延伸閱讀

時代風雲人物 黃仁勳上榜 AI「架構師」重塑社會樣貌獲得肯定

Meta策略大轉變？轉向閉源模型 新模型Avocado訓練借助阿里Qwen蒸餾

品牌80周年紀念大禮？Kia Vision Meta Turismo概念車承繼Stinger GT風格誕生！

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

美國總統川普日前宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，打破拜登政府時期的晶片出口管制政策，美國國防部印太安全...

美商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）今天接受美媒專訪表示，他認為川普政府將讓台...

三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片

南韓中央日報今（12）日報導，三星電子會長李在鎔11日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產...

Lululemon宣布執行長麥唐納下月卸任！Q3獲利下滑、Q4展望遜預期

運動休閒巨擘Lululemon即將迎來舵手更迭。現任執行長麥唐納（Calvin McDonald）將於明年1月31日卸任...

Fed利率展望拖累美元走軟 瑞士央行按兵不動提振瑞郎

美元周四（11日）走軟，兌歐元、瑞士法郎和英鎊跌至數月低點，兌日圓也貶值，延續前一交易日的跌勢，因為美國聯準會（Fed）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。