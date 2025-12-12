Fed利率展望拖累美元走軟 瑞士央行按兵不動提振瑞郎

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元周四（11日）走軟，兌歐元、瑞士法郎和英鎊跌至數月低點，兌日圓也貶值，延續前一交易日的跌勢，因為美國聯準會（Fed）最新公布的利率走向預測，不如部分投資人預期的鷹派。

瑞郎因瑞士央行決定維持利率不變而獲得支撐。美元兌瑞郎一度下跌0.9%至0.7924瑞郎兌1美元的低點，創9月以來最大盤中跌幅。瑞士央行維持利率在零不變，判斷瑞士通膨前景雖弱，但尚不足以為重新採用負利率政策提供理由。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四延續周三的跌勢，下跌0.45%，報98.346。

美元周四盤初曾獲短暫支撐，因先前亞洲交易時段，受甲骨文（Oracle）財報不佳影響，投資人對AI獲利能力擔憂再起，避險需求旺盛。但這種支撐在美國交易時段就消退了。

日圓兌美元價價周四連續第二天上漲，收盤漲0.28%至155.59日圓兌1美元。歐元兌美元盤中曾觸及10月3日以來最高；英鎊兌美元也一度漲至約兩個月高點。

David Adams領導的摩根士丹利團隊指出，如果歐洲央行明年維持利率不變，預期歐元兌美元匯價將在明年升至1歐元兌1.3美元。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說，：「市場在美國聯準會利率會議前的預期Fed會較偏鷹派，主席鮑爾雖沒有特別鴿派，但確實為進一步降息留了餘地。」他表示，Fed比預期稍顯鴿派，同時與G10其他央行對比，更加明顯，市場對其他G10央行的預期，正轉向更偏鷹派。

美元稍早還受到美國就業數據拖累，數據顯示，上周初請失業金人數創近四年半最大增幅。美國勞工部表示，截至12月6日當周，初領失業金人數增加4.4萬人，至23.6萬人，為2021年7月中旬以來最大增幅。

美元另也因美債殖利率下跌承壓，Fed宣布購債合計將為市場注入550億美元的流動性，雖對市場情緒和風險資產是利多，但對美元等避險資產則利空。

