快訊

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

迪士尼投資OpenAI授權逾兩百個角色 執行長艾格：不會威脅到創作者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
華特迪士尼公司執行長艾格2024年12月5日出席廣告委員會第70屆年度公共服務獎晚宴。路透
華特迪士尼公司執行長艾格2024年12月5日出席廣告委員會第70屆年度公共服務獎晚宴。路透

華特迪士尼公司11日同意將投資OpenAI10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。執行長艾格在接受CNBC訪問時表示，這筆投資將成為迪士尼邁入AI領域的「切入途徑」，而AI也預期將對迪士尼的長期業務產生重大影響。

艾格說：「我們希望能參與奧特曼和他的團隊正在打造的成果，也認為這對公司來說是一項非常好的投資。」

隨著新的AI產品迅速進入主流市場，包括迪士尼在內的多家媒體公司也採取法律行動，以保護其智慧財產權。艾格表示，迪士尼在保護旗下IP方面一直相當「積極」，但他也對OpenAI的成長速度，以及願意依規授權內容的態度「印象極為深刻」。

他說：「從來沒有哪一代人人能阻擋科技的進步，我們也不打算嘗試。我們始終認為，如果某件事終究會發生，即使意味著對我們現有商業模式造成衝擊，我們也應該加入其中。」

Open AI於9月推出Sora，使用者只需輸入提示詞就能生成內容，很快登上蘋果App Store排行榜的榜首，但隨著使用者生成並分享含有知名品牌與角色的影像，各大媒體公司開始對安全與版權侵害提出疑慮。艾格則強調，迪士尼與OpenAI的協議「在任何方面都根本不構成對創作者的威脅」，部分原因是角色的聲音、演員名稱與肖像並未包含在授權範圍內。

他說：「事實上，恰恰相反。我認為這是在向他們致敬、也是對他們的尊重，部分原因是其中包含授權費用。」

OpenAI執行長奧特曼則表示，可在Sora上使用的迪士尼角色將會設下相關使用規範。他說：「讓迪士尼能夠制定並隨時間調整這些規範非常重要，而這些規範當然也會存在。」

迪士尼 OpenAI 使用者

延伸閱讀

時代風雲人物 黃仁勳上榜 AI「架構師」重塑社會樣貌獲得肯定

越洋直擊！全球AI首都2.0揭密 透視舊金山、矽谷「灣區AI生態圈」

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

不只是看影片！迪士尼計劃讓Disney+用戶「自己做短片」

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

美國總統川普日前宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，打破拜登政府時期的晶片出口管制政策，美國國防部印太安全...

美商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）今天接受美媒專訪表示，他認為川普政府將讓台...

三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片

南韓中央日報今（12）日報導，三星電子會長李在鎔11日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產...

Lululemon宣布執行長麥唐納下月卸任！Q3獲利下滑、Q4展望遜預期

運動休閒巨擘Lululemon即將迎來舵手更迭。現任執行長麥唐納（Calvin McDonald）將於明年1月31日卸任...

Fed利率展望拖累美元走軟 瑞士央行按兵不動提振瑞郎

美元周四（11日）走軟，兌歐元、瑞士法郎和英鎊跌至數月低點，兌日圓也貶值，延續前一交易日的跌勢，因為美國聯準會（Fed）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。