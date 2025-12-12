債市迎資金回流！降息預期壓低美債殖利率

受市場對降息前景的期待升溫帶動，資金正重新流向美國公債，殖利率在聯準會（Fed）最新決議後明顯回落。

Fed本周釋出訊號，顯示2026年仍可能再降息，投資人情緒大幅轉暖。道瓊工業指數周四大漲近650點或1.3%，創歷史新高，美債殖利率則連跌兩日，扭轉前兩周的升勢。

市場解讀，一旦就業市場再走弱，Fed未來幾個月也許會再次降息。周四盤後的利率期貨顯示，市場押注Fed在3月前再次降息的機率接近50%，高於周二的39%。預期明年至少降息三次的機率也從30%升至近40%，推動10年期公債殖利率從4.185%滑落至4.14%。

RBC美國利率策略主管Blake Gwinn指出，押注的變化主要反映投資人對鮑爾對未來經濟數據會有何種反應的理解。不過，Gwinn也提醒，隨著鮑爾任期將於明年5月屆滿，他的影響力可能逐漸減弱。投資人已開始預期明年會出現非常不一樣的Fed。

雖然日本與歐洲殖利率走升等海外因素仍可能拉高美債殖利率，但多數投資人認為，在經濟未出現重大惡化的前提下，10年期美債殖利率仍有機會跌破4%。摩根大通投資管理公司投資組合經理Priya Misra說，「4%沒有魔力，完全可能下滑到低於4%」。