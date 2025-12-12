快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

博通CEO說2026年AI營收「難預測」 盤後股價由漲轉跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通周四公布營收大幅成長，但執行長陳福陽表示2026年AI收入很難預測，盤後股價由漲轉跌。路透
博通周四公布營收大幅成長，但執行長陳福陽表示2026年AI收入很難預測，盤後股價由漲轉跌。路透

與輝達（Nvidia）爭奪AI運算收入的晶片製造商博通（Broadcom）公布強勁營收成長，主因是支撐人工智慧模型的資料中心對晶片需求持續攀升。然而，該公司對火熱AI市場的銷售展望，未能滿足投資人的高標準期待，股價在周四盤後交易由漲轉跌，跌幅約4.4%，報388.39美元 。

博通執行長陳福陽在財報電話會議上披露，該公司握有至少730億美元的AI產品積壓訂單，將在未來六季出貨。這個數字令部分期待更爆炸性成長的投資人感到失望。 陳福陽隨即澄清，強調730億美元僅是「最低值」，並預期隨著新訂單持續湧入，最終出貨金額將遠超於此。

不過，陳福陽坦言，AI收入雖快速成長，毛利率卻低於非AI產品，且下季非AI收入預計持平。客製化AI加速器（XPU）的熱度被他刻意淡化。他表示，許多大型AI軟體開發者尤其是大型語言模型團隊，都希望自行打造晶片，同時也暗示由輝達生產的通用GPU，因每代性能快速提升，需求依然強勁。

博通拒絕提供年度AI營收預測，陳福陽形容那是個「移動標靶」：「我很難確切預測2026年會是什麼樣子，因為寧願不給出具體指引。」

博通表示，截至明年2月1日的本季（第1季），博通給出的營收指引是大約191億美元。分析師平均預估185億美元。其中，預期AI半導體收入將較去年同期增長逾一倍，達到82億美元。

陳福陽說，繼第3季與Anthropic達成100億美元的交易後，第4季又獲得110億美元訂單。同時，博通也簽署了另一筆價值10億美元的客戶合約，但未透露客戶名稱。

在截至11月2日的第4季，營收創下180億美元新高紀錄，全年營收639億美元，剔除部分項目後每股盈餘增至1.95美元，均高於市場預期。該公司並宣布股息調升10%至每股0.65美元。

然而，法人對非AI業務下季成長停滯、AI帶來的毛利壓力，以及股價年內已大漲75%的高估值，仍保持審慎態度。

客戶 投資人 語言模型

延伸閱讀

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

AI領袖影響深遠成時代風雲人物 台裔黃仁勳蘇姿丰獲選

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

相關新聞

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

美國總統川普日前宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，打破拜登政府時期的晶片出口管制政策，美國國防部印太安全...

迪士尼投資OpenAI授權逾兩百個角色 執行長艾格：不會威脅到創作者

華特迪士尼公司11日同意將投資OpenAI10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背...

銀、銅價格創新高 黃金上漲 油價走低

黃金價格周四（11日）上漲，觸及一個多月來的最高點。白銀價格盤中突破了每英兩64美元，創下新高；銅價也刷新歷史最高價。油...

OpenAI發布新模型GPT-5.2 執行長奧特曼預測明年1月解除紅色警戒

在Google發布廣受好評的Gemini 3幾周後，OpenAI周四發布旗下最先進的一款人工智慧模型GPT-5.2。

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。