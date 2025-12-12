博通CEO說2026年AI營收「難預測」 盤後股價由漲轉跌

與輝達（Nvidia）爭奪AI運算收入的晶片製造商博通（Broadcom）公布強勁營收成長，主因是支撐人工智慧模型的資料中心對晶片需求持續攀升。然而，該公司對火熱AI市場的銷售展望，未能滿足投資人的高標準期待，股價在周四盤後交易由漲轉跌，跌幅約4.4%，報388.39美元 。

博通執行長陳福陽在財報電話會議上披露，該公司握有至少730億美元的AI產品積壓訂單，將在未來六季出貨。這個數字令部分期待更爆炸性成長的投資人感到失望。 陳福陽隨即澄清，強調730億美元僅是「最低值」，並預期隨著新訂單持續湧入，最終出貨金額將遠超於此。

不過，陳福陽坦言，AI收入雖快速成長，毛利率卻低於非AI產品，且下季非AI收入預計持平。客製化AI加速器（XPU）的熱度被他刻意淡化。他表示，許多大型AI軟體開發者尤其是大型語言模型團隊，都希望自行打造晶片，同時也暗示由輝達生產的通用GPU，因每代性能快速提升，需求依然強勁。

博通拒絕提供年度AI營收預測，陳福陽形容那是個「移動標靶」：「我很難確切預測2026年會是什麼樣子，因為寧願不給出具體指引。」

博通表示，截至明年2月1日的本季（第1季），博通給出的營收指引是大約191億美元。分析師平均預估185億美元。其中，預期AI半導體收入將較去年同期增長逾一倍，達到82億美元。

陳福陽說，繼第3季與Anthropic達成100億美元的交易後，第4季又獲得110億美元訂單。同時，博通也簽署了另一筆價值10億美元的客戶合約，但未透露客戶名稱。

在截至11月2日的第4季，營收創下180億美元新高紀錄，全年營收639億美元，剔除部分項目後每股盈餘增至1.95美元，均高於市場預期。該公司並宣布股息調升10%至每股0.65美元。

然而，法人對非AI業務下季成長停滯、AI帶來的毛利壓力，以及股價年內已大漲75%的高估值，仍保持審慎態度。