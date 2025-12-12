銀、銅價格創新高 黃金上漲 油價走低

黃金價格周四（11日）上漲，觸及一個多月來的最高點。白銀價格盤中突破了每英兩64美元，創下新高；銅價也刷新歷史最高價。油價下跌，投資人留意俄烏和談進展，同時擔心美國的汽、柴油庫存過剩。

美國聯準會（Fed）周三降息1碼後，美元、美債殖利率走低。隨著交易員權衡Fed利率政策前景，紐約黃金現貨價格一度上漲1.35%，收盤漲1.21%，報每英兩4,280.18美元。白銀周四盤中一度大漲4.05%，突破每英兩64美元至64.3120美元，刷新歷史新高價；收盤漲幅縮小至2.83%，報63.5586美元。

Marex分析師Edward Meir說：「白銀似乎正在拉動黃金上漲，同時也在帶領白金和鈀金上漲。現在白銀的勢頭很猛。」他表示，美國通膨還沒有真正回落到聯準會的2%目標，在通膨環境下降低利率時，不是最佳情況，對黃金來說是大利多。

美元指數在美國聯準會降息後，周四跌至八周最低，令以美元計價的黃金對海外買家來說價格變得便宜。

銅價周四在Fed如預期降息1碼並上修美國經濟成長預測後，攀升至新高，多個其他基本金屬價格也隨之上漲。在倫敦市場，銅價一度上漲3%，至每噸11,906美元，突破周一創下的高點；收盤上漲2.7%，報每噸11,872美元。

聯準會現在預估美國經濟明年將成長2.3%，高於先前所估的1.8%。較低的利率往往對金屬和其他大宗商品是個利多。另外，在中國銅消費近幾個月大幅下滑之後，美國經濟前景的樂觀預期，提振了工業金屬的需求前景。

油價方面，周四布蘭特原油期貨下跌0.93美元或1.49%，報每桶61.28美元，美國西德州原油下跌0.86美元或1.47% ，報每桶57.60美元。周四大部分的交易時間裡，兩個油價指標跌幅都超過1美元約2%，低於10月時的低點。

美國能源資訊局（EIA）周三的報告指出，上周美國汽油庫存增加了250萬桶，餾分油庫存也有類似數量的增加。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說：「市場一直受到汽油和柴油庫存大幅過剩的拖累。這一情況反映了煉油利潤低迷。」

俄羅斯和烏克蘭之間可能達成和平協議的前景，也推動市場走低。一旦達成協議，可能會增加俄羅斯石油的供應量。

國際能源署（IEA）周四在其最新的月度石油市場報告中，上修了2026年全球石油需求成長預測，同時下調了供應增加預測，這代表明年的供應過剩的情況有望縮減。石油輸出國組織（OPEC）同日發布了月度報告，則是維持對2025年和2026年全球石油需求增長的預測不變。