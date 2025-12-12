OpenAI發布新模型GPT-5.2 執行長奧特曼預測明年1月解除紅色警戒

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI周四發布旗下最先進工智慧模型GPT-5.2，執行長奧特曼預測明年1月解除紅色警戒 。美聯社
OpenAI周四發布旗下最先進工智慧模型GPT-5.2，執行長奧特曼預測明年1月解除紅色警戒 。美聯社

在Google發布廣受好評的Gemini 3幾周後，OpenAI周四發布旗下最先進的一款人工智慧模型GPT-5.2。

OpenAI指出，GPT-5.2在製作試算表、建立簡報、理解圖像、撰寫程式碼及處理長篇脈絡等方面，都優於前代模型。該模型自周四起將可透過OpenAI的ChatGPT聊天機器人與其API介面使用。

根據OpenAI，GPT-5.2將提供Instant、Thinking與Pro三種版本。Instant擅長快速寫作與資訊搜尋，Thinking更適合程式撰寫與規劃等結構化工作，而Pro則能在難題上給出最準確答案。

今年8月，OpenAI發布備受期待的新模型GPT-5，但市場反響不一，有人質疑其是否真的帶來革命性進步。11月，OpenAI再推出新模型5.1，很快又被更強大的Gemini 3光芒所掩蓋。競爭對手Anthropic與Google近幾周也推出新模型，Google的Gemini 3因推理和寫程式的能力出色尤其受到好評，促使OpenAI宣布「紅色警戒」，重新分配內部資源，全力強化ChatGPT並暫緩其他專案。

這反映出大型科技公司之間為了打造最普及模型而展開的高風險競逐，因為越來越多消費者與企業正把AI納入日常生活與工作流程。OpenAI押注自家GPT家族模型將決定未來走向，藉此支撐公司5,000億美元估值及逾1.4兆美元的預計支出。

奧特曼周四受訪時時：「Gemini 3對我們的影響沒有原先擔心的那麼大。」他還預計OpenAI明年1月能脫離「紅色警戒」。他說：「我認為當競爭威脅出現時，你要聚焦處理，而且要迅速解決。」

成立至今正好滿十年的OpenAI還表示，已開始推出可預測用戶年齡的軟體，此舉旨在幫助控制ChatGPT對18歲以下用戶的回應方式。在周四的一場記者會上，OpenAI應用部門負責人西莫（Fidji Simo）表示，公司希望在推出奧特曼先前提到「僅限成人的模式」之前引入這一功能。後者可能允許「經過驗證的成年人」使用諸如「成人文學」等內容。

西莫表示，「成人模式」將於明年第1季上線。

