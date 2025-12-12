墨西哥為強化國家經濟提高關稅 中韓台等將受影響
墨西哥將對中國及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示這項措施旨在強化國家經濟。除了中國，韓國、印度、印尼和台灣等將受到影響。
墨西哥國會昨晚以76票贊成、5票反對通過這項措施。
北京對墨西哥國會批准提高汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他商品的進口關稅表達強烈不滿，這項措施主要影響中國商品。
中國指出，此舉將「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」。
中國商務部發言人在聲明中表示：「中國…希望墨西哥能儘速糾正這種單邊主義與保護主義的錯誤做法。」
中國商務部也提到，今年9月時已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，顯示可能採取反制措施。
墨西哥關稅調整，也將對韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其、台灣及巴西等造成影響。
薛恩鮑姆必須批准新關稅措施，部分商品稅率最高可達50%，多數為20%或35%，預計將於2026年1月1日生效。
美國總統川普指控，中國生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅，許多人將墨西哥提高關稅視為對美方壓力的讓步。
薛恩鮑姆對媒體表示：「我們的目的不是與世界上任何國家製造衝突；我們對中國抱持高度尊重，並與他們維持良好關係…這些調整是為了強化國家經濟。」
