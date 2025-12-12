快訊

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

墨西哥為強化國家經濟提高關稅 中韓台等將受影響

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導

墨西哥將對中國及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示這項措施旨在強化國家經濟。除了中國，韓國、印度、印尼和台灣等將受到影響。

墨西哥國會昨晚以76票贊成、5票反對通過這項措施。

北京對墨西哥國會批准提高汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他商品的進口關稅表達強烈不滿，這項措施主要影響中國商品。

中國指出，此舉將「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」。

中國商務部發言人在聲明中表示：「中國…希望墨西哥能儘速糾正這種單邊主義與保護主義的錯誤做法。」

中國商務部也提到，今年9月時已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，顯示可能採取反制措施。

墨西哥關稅調整，也將對韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其、台灣及巴西等造成影響。

薛恩鮑姆必須批准新關稅措施，部分商品稅率最高可達50%，多數為20%或35%，預計將於2026年1月1日生效。

美國總統川普指控，中國生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅，許多人將墨西哥提高關稅視為對美方壓力的讓步。

薛恩鮑姆對媒體表示：「我們的目的不是與世界上任何國家製造衝突；我們對中國抱持高度尊重，並與他們維持良好關係…這些調整是為了強化國家經濟。」

墨西哥 美方 美國

延伸閱讀

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及

墨西哥擬課新關稅 經部：將持續關注

吳思賢彩排新北耶誕城演唱會 粉絲現場一飽耳福

相關新聞

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並...

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

越南修法 禁稀土原礦出口

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。