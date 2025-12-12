台積電ADR結束四連漲 下跌1.71%
台積電ADR周四（11日）結束連四漲，下跌1.71%，收在304.85美元，較台北交易溢價29.32%。費城半導體指數同日下跌0.75%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數大漲646.26點或1.34%，收在48,704.01點；標普500指數上漲14.32點或0.21%，收在6,901.00點；那斯達克指數下跌60.29點，或0.25%，收在23,593.86點。
台灣加權股價指數下跌375.98點，收在28,024.75點，台積電（2330）下跌35元或2.33%，收在1,470元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 256.36 -0.18 244.50 +4.85
中華電 CHT 129.62 +0.00 130.00 -0.30
台積電 TSM 1,901.08 -1.71 1,470.00 +29.32
聯電 UMC 49.33 -1.38 48.65 +1.40
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
