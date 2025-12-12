台積電ADR結束四連漲 下跌1.71%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（11日）結束連四漲，下跌1.71%，收在304.85美元，較台北交易溢價29.32%。費城半導體指數同日下跌0.75%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數大漲646.26點或1.34%，收在48,704.01點；標普500指數上漲14.32點或0.21%，收在6,901.00點；那斯達克指數下跌60.29點，或0.25%，收在23,593.86點。

台灣加權股價指數下跌375.98點，收在28,024.75點，台積電（2330）下跌35元或2.33%，收在1,470元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 256.36 -0.18 244.50 +4.85

中華電 CHT 129.62 +0.00 130.00 -0.30

台積電 TSM 1,901.08 -1.71 1,470.00 +29.32

聯電 UMC 49.33 -1.38 48.65 +1.40

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並...

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

越南修法 禁稀土原礦出口

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並...

