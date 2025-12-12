台積電ADR結束四連漲 下跌1.71%

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

2025-12-12 06:00