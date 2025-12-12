聽新聞
0:00 / 0:00

時代雜誌年度風雲人物 黃仁勳、蘇姿丰中選

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

時代雜誌（Time）十一日公布二○二五年度風雲人物，輝達執行長黃仁勳和超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰等ＡＩ領域重量級人物雀屏中選，在ＡＩ快速重塑社會樣貌之際凸顯這些ＡＩ「架構師」的影響力。

這群ＡＩ架構師贏得時代年度風雲人物頭銜，反映這項技術已滲入生活幾乎所有層面。時代雜誌釋出兩張雜誌封面，第一張「致敬」一九三二年拍攝的著名照片「摩天樓頂上的午餐」（Lunch atop a Skyscraper），但把照片中人物換成黃仁勳、蘇姿丰、Meta執行長祖克柏和OpenAI執行長奧特曼等人，第二張封面則是由兩座建築物形成的「ＡＩ」字樣。

時代雜誌指出，黃仁勳掌管的輝達已成為全球市值最高企業，反映該公司幾乎獨占先進晶片市場的地位，這些晶片正驅動持續改變世界的ＡＩ熱潮。

另一方面，奧特曼旗下OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT每周用戶已突破八億人。時代雜誌表示，ＡＩ不只已編寫數百萬行程式碼，還創作出在網路如病毒般流傳的歌曲，並充當實驗室科學家助手。另外，ChatGPT也促使企業重新評估策略，否則將面臨被淘汰的風險。

黃仁勳 蘇姿丰

延伸閱讀

時代雜誌2025風雲人物 AI設計師獲殊榮黃仁勳入列

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

黃仁勳9歲赴美的貧窮童年！1人刷100間廁所「跨海錄音帶家書」成寶藏　揭創業30年成功心法

AI不只會搶飯碗？黃仁勳預言可能催生1新奇職業：機器人服飾會問世

相關新聞

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

時代雜誌年度風雲人物 黃仁勳、蘇姿丰中選

時代雜誌（Time）十一日公布二○二五年度風雲人物，輝達執行長黃仁勳和超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰等ＡＩ領域重量級人物雀屏...

川普放行輝達H200晶片 字節跳動、阿里巴巴有意下單

路透報導，美國總統川普允許輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片出口中國後，字節跳動與阿里巴巴已向輝達詢問這款晶片購買事宜。

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。