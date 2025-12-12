快訊

川普放行輝達H200晶片 字節跳動、阿里巴巴有意下單

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，美國總統川普允許輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片出口中國後，字節跳動與阿里巴巴已向輝達詢問這款晶片購買事宜。

兩名知情人士透露，如果北京當局開綠燈，字節跳動與阿里巴巴渴望大量訂購輝達H200晶片。不過，一名知情人士指稱，這些企業對供應情況仍有疑慮，正尋求輝達說明。

先前可以合法出口到中國的最先進輝達ＡＩ晶片是H20，H200性能幾乎是H20的六倍。

據報導，近幾個月來，北京當局禁止政府資助的數據中心以及中國科技公司購買輝達ＡＩ晶片，導致輝達在中國市占率大幅下跌。

美國科技新聞網站The Information報導，中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求。消息人士指出，官員們告訴這些企業，他們很快就會得知北京當局的決定。

不過，在川普對H200銷陸開綠燈之前，中方已有所動作。

英國金融時報報導，中國首次將國產ＡＩ晶片納入官方採購清單，此舉凸顯北京決心減少依賴美國技術，並在與美國的ＡＩ競賽中強化本土半導體產業。

報導引述知情人士透露，中國工信部近期已將華為、寒武紀等陸企的ＡＩ晶片列入政府批准的供應商名單。中方這份新採購清單尚未公布，但多名知情人士說，已有部分政府部門和國有企業收到相關指導文件。這些部門和企業之前雖已被要求支持本土晶片製造商，但這是公共部門機構首次收到書面指示。

這份清單為政府部門、公共機構和國有企業提供採購指南，這些機構每年在資訊技術產品採購上的支出高達數十億美元。這份清單是北京在華盛頓實施出口管制後，為降低中國對外國產品依賴所制定戰略的一部分。

過去幾年清單已陸續納入中國國產處理器，以替代超微和英特爾產品，同時也加入大陸本地作業系統，以取代微軟的Windows系統。

中方此舉推動政府機關、學校、醫院等公共機構以及國有企業逐步淘汰海外技術產品，並顯示北京過去數年集中資源大力扶持該領域之後，國產ＡＩ晶片的性能已提升到足以替代美國同類產品水準。

川普 輝達 晶片

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三...

