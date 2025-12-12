快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊尋找下一任聯準會主席。

川普在白宮被記者問到是否正在面試接任聯準會主席的最後入圍人選時說，「今天我會和華許見面。我將與他們面談」。

川普表示，他並未要求可能接任主席的候選人表態會降息，但強調他的看法是「我們的利率應該要低更多」。「我基本上很清楚自己想要找什麼人。再說一次，我要找的是在利率問題上會誠實的人。」川普說，他有可能在未來兩周內宣布提名人選。對於聯準會宣布降息一碼，川普說，調整幅度「相當小，應該多降一倍的，至少一倍」。川普還罵聯準會主席鮑爾「僵化」、「死腦筋」。

川普說：「我們必須建立一種心態，那就是，當一個國家表現良好時，你不要去扼殺成長。」他抨擊聯準會，「但他們正在這麼做，他們扼殺成長」。

聯準會下任主席的遴選已進入最後階段。川普九日表示，他正考慮「幾個不同的人選」，但他「已經相當清楚自己想要的是誰」。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特目前被視為最有希望出線，川普也多次暗示可能由他接掌聯準會。不過因為川普經常做出令人意外的人事決定，因此他未正式宣布提名誰之前，都不算定案。

其他最終考慮的候選人包括現任聯準會理事沃勒、鮑曼，前理事華許以及貝萊德的高階主管李德。

川普表示，他將很快宣布聯準會主席的選擇，但也警告該時程可能延後至明年初。鮑爾任期將於明年五月結束，但他仍可在聯準會理事會中繼續擔任兩年的理事。

