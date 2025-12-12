快訊

Fed利率連3降 重啟購債

聯合報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合報導
聯準會昨天宣布降息一碼，符合市場預期，面對美國總統川普明年一月可能提名新任聯準會主席，市場預期這是鮑爾主席任內最後一次降息。（路透）
聯準會昨天宣布降息一碼，符合市場預期，面對美國總統川普明年一月可能提名新任聯準會主席，市場預期這是鮑爾主席任內最後一次降息。（路透）

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，且樂觀預測經濟前景，但也暗示降息行動可能已暫告一段落，降息門檻將提高，且內部意見分歧加劇，並維持明年降息幅度預估為一碼不變，在鴿派決策隱晦釋放鷹派訊號。

經濟學者解讀，聯準會主席鮑爾再次展現在內部分歧凝聚共識的能力，但這次可能是他在主席任內最後一次降息，因為美國總統川普明年一月可能公布新任聯準會主席的提名人選，鮑爾的影響力可能減弱，且接下來將有大量數據公布，聯準會明年初可能暫且觀望。

聯準會決議降息一碼（○點二五個百分點），調降基準利率區間至百分之三點五至三點七五區間，符合市場預期，決策聲明措辭做出若干「鴿派」調整，包括強調「近月來就業呈現下滑風險」，坦承失業率上升，刪除「保持低迷」字眼，同時也指出通膨仍「略為居高不下」等鷹派措辭，增添降息展望的不確定性。

這次決策有三名官員投下「異議」票，為六年來首見，川普提名的理事米倫主張降息兩碼，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比和堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則認為沒必要降息。反映官員預估利率落點的利率點狀圖也顯示部分官員的「沉默抗議」，六名官員的利率落點暗示這次不該降息。

利率點狀圖暗示，聯準會官員預估明年只會再降一碼，與九月相同，但落點更發散，一位官員預測明年將降息六碼，三位官員預測明年底時利率將高於目前。

鮑爾暗示，明年進一步降息的門檻很高，利率如今「處於中性利率估計值的寬鬆空間之內，我們位居能觀察經濟演變的良好地位」，並為這次降息辯護表示，四月來就業成長已經稍變為負數，「我認為各位能說勞動市場已持續逐步降溫」。他也淡化內部分歧，表示在就業與物價雙重使命的風險幾乎平衡之際，自然會出現歧見。

聯準會並宣布十二日啟動每月購買四百億美元國庫券（四周到一年期）的計畫，為期數月，以緩解資金緊俏壓力。鮑爾說，這次購債並非聯準會貨幣政策組合的一環，也不代表聯準會將大規模購買長期公債以刺激經濟。

川普放行輝達H200晶片 字節跳動、阿里巴巴有意下單

路透報導，美國總統川普允許輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片出口中國後，字節跳動與阿里巴巴已向輝達詢問這款晶片購買事宜。

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三...

