Fed如市場預期降息1碼 鮑爾暗示降息告一段落

美國聯準會（Fed）10日如市場預期降息1碼，並啟動迷你版量化寬鬆（QE）計畫，購買短期國庫券，且樂觀預測經濟前景，但也暗示降息行動可能已暫告一段落，降息門檻將提高。

Fed內部意見分歧加劇，並維持明年降息幅度預估為1碼不變，在鴿派決策隱晦釋放鷹派訊號。

Fed決策與鮑爾談話五要點

經濟學者解讀，Fed主席鮑爾再次展現在內部分歧凝聚共識的能力，但這次可能是鮑爾任內最後一次降息，因為美國總統川普明年元月可能公布新任Fed主席提名人選，鮑爾影響力可能減弱，且接下來將有大量數據公布，Fed明年初可能暫且觀望。

Fed決議降息1碼，調降基準利率區間到3.5%至3.75%，符合市場預期，決策聲明措辭做出若干「鴿派」調整，包括強調「近月來就業呈現下滑風險」，坦承失業率上升，刪除「保持低迷」字眼，同時也指出通膨仍「略為居高不下」等鷹派措辭，增添降息展望的不確定性。

這次決策有三名官員投下「異議」票，為六年來首見，理事米倫主張降息2碼，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比，以及堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則認為沒必要降息。反映官員預估利率落點的利率點狀圖也顯示部分官員的「沉默抗議」，六名官員的利率落點暗示這次不該降息。

利率點狀圖暗示，Fed官員預估明年只會再降1碼，與9月相同，但落點更發散，一位官員預測明年將降息6碼，三位官員預測明年底時利率將高於目前。

鮑爾暗示，明年進一步降息的門檻很高，利率如今「處於中性利率估計值的寬鬆空間之內，我們位居能觀察經濟演變的良好地位」，並為這次降息辯護表示，4月來就業成長已稍變為負數，「我認為各位能說勞動市場已持續逐步降溫」。鮑爾也淡化內部分歧，表示在就業與物價雙重使命的風險幾乎平衡之際，自然會有歧見。

Fed並宣布將12日啟動每月購買400億美元國庫券（四周到一年期）的計畫，為期數月，以緩解資金緊俏壓力。鮑爾強調，這次購債並非Fed貨幣政策組合的一環，也不代表Fed將大規模購買長期公債以刺激經濟。