Fed明年降息幾次重要嗎？ 克魯曼：今後美國利率取決於這因素

美國聯準會（Fed）10日決議調降利率1碼（0.25個百分點），市場焦點轉向明年降息展望。但2026年Fed降息幾次重要嗎？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，一點也不重要，因為另有一股力量主導未來Fed貨幣政策走向。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼11日撰文，對Fed最新利率決策發表四點評論：1）Fed此刻並無非得降息的理由；2）但這次降息也無傷；3）未來數月無論Fed採取什麼政策，幾乎都不重要；4）今後最重要的是政治問題：川普會不會毀了Fed的獨立性，把貨幣決策交給為政治服務的諂媚者？

此刻並無非降息不可的理由，因為Fed負有「雙重法定職責」：維持物價大穩定，和就業最大化。要達此任務，Fed通常會在就業市場疲弱時降息，在通膨火熱時升息。

但現在，美國就業與通膨閃現矛盾的訊號。一方面，失業率攀升至4.4%，與其他指標合起來看，顯示勞動市場減弱。另一方面，通膨率約以3%的年增幅攀升，高於Fed的2%目標。因此，支持或反對Fed 10日降利率，都言之成理。

話說回來，既然數據顯示勞動市場日益顯露疲態，這次降息1碼，也能自圓其說。

然而，這些其實都不太重要。因為Fed能直接控制的是短期利率，像是聯邦資金利率，但這種利率對實體經濟的影響微乎其微。真正重要的是長期利率，對房市影響尤其大，這種利率反映市場對未來數年Fed政策的預期。因此，長期利率和短期利率走勢可能分歧。自2024年9月Fed啟動當前這波降息循環以來，美國10年期公債殖利率不降反升，已從3.6%的低點升到逼近4.2%。

何以致此？原因在於，Fed希望把利率調整到「中性」水準，也就是既不刺激、也不抑制成長的利率水平。但「中性」利率（或稱r*利率）已上升，反映兩大因素。一，川普2.0「大而美」法案的減稅措施導致預算赤字擴增，加重長期利率升高壓力；二，人工智慧（AI）投資熱潮促使科技公司砸重金投資AI基礎設施，尤其是資料中心，也推升長期利率。

因此，倘若Fed維持決策獨立自主，不受政治力干預，那麼將來美國利率主要應受「r*利率」變化驅動才對。如果AI果真泡沫化，那麼長期利率勢必降下來。

問題是，川普以政治力干預貨幣決策的意圖昭然若揭，就算他任命一個比白宮經濟顧問哈塞特夠格的人選接掌Fed，那位新主席恐怕也得聽川普發號施令。無法指望新任主席有能耐展現領導力，讓Fed決策官員凝聚共識，做出有公信力的貨幣決策。

在川普政策亂無章法、通膨超標、就業市場減弱、赤字擴增和美元走貶情況下，Fed將來的任務尤其艱鉅。如果川普在這個緊要關頭安插一個拍他馬屁的人出任主席，Fed公信力將蕩然無存，難以因應萬一危機爆發的情境。Fed之所以能領航美國經濟度過2008年金融海嘯和2020年新冠疫情危機，靠的就是公信力。

克魯曼的結論是：政治才是決定Fed未來最重要的因素，而不是2026年Fed是否會降息一、兩次。