甲骨文調高支出 市場憂成本難回收

經濟日報／ 編譯林文彬、記者蘇嘉維／綜合報導

在美國聯準會（Fed）最新決策帶動下，全球金融資產10日一度大開派對，但這場派對短短數小時後就隨著甲骨文重新點燃科技股價位憂慮而宣告散場，為耶誕行情能否降臨打上問號。

甲骨文這次財報會議最引發市場擔心的，是公司上季財報表現普遍失色，但又上調資本支出、大增150億美元，即便管理高層高喊手上來自AI客戶的訂單龐大，但實際上，財報顯示公司季度自由現金流罕見轉為負100億美元，引發市場擔憂如此一來，甲骨文未來難以回收當前支出成本的高度憂慮，進而拋售持股。

面對市場疑慮，甲骨文共同執行長馬戈伊爾克指出，目前已經採取客戶自行採購晶片模式，用以打造AI基礎建設，因此甲骨文實際支出成本並不會如此之高，但顯然市場並不埋單。

甲骨文爆雷，讓Fed降息的歡愉氣氛瞬間降溫。MSCI AC世界指數10日盤中一度逼近歷史高點，但甲骨文公布上季營收低於預期和支出增加後急轉直下；黃金現貨價格連續兩個交易日收紅後11日盤中繼續上攻，但隨後由紅翻黑。ICE資料服務數據顯示，上季財報出爐後甲骨文5年期信用違約交換（CDS）利差上升約5個基點至每年1.246個百分點左右，代表投資人對該公司信用品質信心下降。

市場氣氛快速反轉凸顯AI泡沫化恐懼已深植投資人內心，即便Fed將進一步寬鬆貨幣的預期近幾周短暫提振風險胃納也無濟於事。聯博資深副總裁史密斯說：「甲骨文至關重要，因為該公司是AI資本支出熱潮領先指標。」

