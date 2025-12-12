快訊

明年美元看貶 亞洲股匯有撐

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

儘管美國聯準會（Fed）官員預期明年只會再降息1碼，但Fed主席鮑爾透露對就業市場的憂慮、加上新任主席人選將出爐，市場仍押注明年會降息2碼，增添美元貶值壓力，並有助提振支撐亞洲股匯。

Fed坦承失業率走揚，鮑爾也暗示他對就業市場的擔憂更甚於通膨復熾風險，而且白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在明年5月接任鮑爾的呼聲最高，預料將認同總統川普要降息的立場，強化了Fed立場明年轉鴿的可能性。

同時，日本銀行（央行）升息壓力也愈來愈重，也提高美元貶值壓力。策略師表示，美元走軟將提振亞洲貨幣，日圓兌美元預料將在明年第4季前升值8%，韓元同期預估將升值5%，新台幣看升2%，人民幣等其他貨幣則可能上漲約1%。

此外，Fed未來幾個月將購買美國國庫券，為金融市場注入流動性，也將嘉惠亞洲短期債券和高評級信用債、以及景氣循環類股和出口商股票。

富國銀行新興市場經濟學家兼外匯策略師麥肯納（Brendan McKenna）指出，Fed決策的鷹派論調比許多投資人預期更弱，加上購買國庫券的規模擴大，可能加重美元貶值壓力，新興亞洲貨幣預料將廣泛走升，但韓元和印尼盾表現可望更佳。

Invesco資產管理日本公司全球市場策略師木下智夫認為，Fed調高成長預期、調降通膨預測，以提高市場對Fed降息的預期，將成為亞洲股匯利多，出口導向類股有望受惠於美國經濟前景改善，Fed可能進一步寬鬆也有望支撐亞洲央行降息，為內需類股提供助力。

Fed 新興市場 降息

相關新聞

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

越南修法 禁稀土原礦出口

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並...

新思財報、財測 優於預期

電子設計自動化（EDA）軟體大廠新思科技（Synopsys）上季財報和業績展望優於市場預期，且積壓訂單較前一季增加13%...

