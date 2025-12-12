美重啟購債 激勵公債走揚 有助緩解貨幣市場資金緊俏壓力

美國聯準會（Fed）12日起將重啟購債措施，買進國庫券，加上決策鷹派色彩比市場預期還淡，有助緩解貨幣市場資金緊俏壓力，也舒緩投資人對於Fed縮表措施從金融體系抽走太多流動性的憂慮，激勵美國公債走揚。

Fed表示，12日起將購買4周至1年期的美國國庫券，以幫助管理市場流動性水準，初期規模約每月400億美元，購買水準「將維持居高不下好幾個月，以抵銷預料將在明年4月大增的非準備金債務」，之後整體採購步調可能大幅減少。

主席鮑爾表示，此舉主要是為了維持準備金供應充沛，無關且不會影響貨幣政策立場，也不代表會重啟過去用來刺激經濟的大規模長天期公債購債計畫。

在Fed公布這項計畫後，美國公債價格10日全面上漲，11日盤中繼續走高，尤其是短天期公債，走勢與價格背離的2年期公債殖利率下跌約4個基點至3.5278%，創兩個月來最大單日跌幅，基準的10年期公債殖利率下滑逾4個基點，報4.1235%。

分析師指出，Fed宣布購買國庫券的時間，比市場原先預期的明年初還要更早，希望趕在貨幣市場基金可能在年底出問題前採取行動，在Fed決策沒有想像中鷹派之際，又增添鴿派論調。此外，Fed決議降息1碼，決策聲明坦承失業率升高，鮑爾也提到就業數據可能被高估的風險，暗示更擔心勞動市場。

此外，Jefferies首席歐洲經濟學家兼策略師庫瑪指出，Fed擴張資產負債表很重要，在美國財政部發行的公債正偏向短天期國庫券之際，Fed買進國庫券有刺激經濟效果。