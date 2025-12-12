快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

聽新聞
0:00 / 0:00

美重啟購債 激勵公債走揚 有助緩解貨幣市場資金緊俏壓力

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電
Fed表示，12日起將購買4周至1年期的美國國庫券，以幫助管理市場流動性水準，初期規模約每月400億美元。路透
Fed表示，12日起將購買4周至1年期的美國國庫券，以幫助管理市場流動性水準，初期規模約每月400億美元。路透

美國聯準會（Fed）12日起將重啟購債措施，買進國庫券，加上決策鷹派色彩比市場預期還淡，有助緩解貨幣市場資金緊俏壓力，也舒緩投資人對於Fed縮表措施從金融體系抽走太多流動性的憂慮，激勵美國公債走揚。

Fed表示，12日起將購買4周至1年期的美國國庫券，以幫助管理市場流動性水準，初期規模約每月400億美元，購買水準「將維持居高不下好幾個月，以抵銷預料將在明年4月大增的非準備金債務」，之後整體採購步調可能大幅減少。

主席鮑爾表示，此舉主要是為了維持準備金供應充沛，無關且不會影響貨幣政策立場，也不代表會重啟過去用來刺激經濟的大規模長天期公債購債計畫。

在Fed公布這項計畫後，美國公債價格10日全面上漲，11日盤中繼續走高，尤其是短天期公債，走勢與價格背離的2年期公債殖利率下跌約4個基點至3.5278%，創兩個月來最大單日跌幅，基準的10年期公債殖利率下滑逾4個基點，報4.1235%。

分析師指出，Fed宣布購買國庫券的時間，比市場原先預期的明年初還要更早，希望趕在貨幣市場基金可能在年底出問題前採取行動，在Fed決策沒有想像中鷹派之際，又增添鴿派論調。此外，Fed決議降息1碼，決策聲明坦承失業率升高，鮑爾也提到就業數據可能被高估的風險，暗示更擔心勞動市場。

此外，Jefferies首席歐洲經濟學家兼策略師庫瑪指出，Fed擴張資產負債表很重要，在美國財政部發行的公債正偏向短天期國庫券之際，Fed買進國庫券有刺激經濟效果。

美國公債 Fed 市場

延伸閱讀

鮑爾接班人若是哈塞特 基金平台：Fed通膨容忍度變高

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

相關新聞

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

越南修法 禁稀土原礦出口

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並...

新思財報、財測 優於預期

電子設計自動化（EDA）軟體大廠新思科技（Synopsys）上季財報和業績展望優於市場預期，且積壓訂單較前一季增加13%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。