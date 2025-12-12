快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

越南修法 禁稀土原礦出口

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並為整個產業制定新的規範。

根據明年元月生效的新法，政府將「嚴格」控制稀土的勘探、開採與加工，並禁止稀土原礦出口。只有獲得政府批准的企業才可從事稀土的開採、加工與使用。

新法指出，越南將鼓勵在稀土提取、礦石選別、分離與深度加工等領域與國際合作，合作方式包括研究、技術移轉與技術發展，以利支持國內的稀土產業發展。

根據美國地質調查局今年3月的報告，越南擁有350萬噸稀土礦藏量，排名全球第六。這與該機構先前估計的約2,200萬噸相比大幅下修。如果擁有2,200萬噸稀土礦藏，排名就是全球第二，僅次於中國。

稀土包含17種金屬元素，應用範圍從智慧手機、筆電，到戰機、飛彈等，十分廣泛，目前關鍵供應鏈幾乎全被中國控制。

越南新修的法律也指出，稀土的深度加工必須與產業生態系統的發展相連結，以提升越南本地價值鏈，並確保在稀土領域自給自足。

稀土 越南 法律

延伸閱讀

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

美國第七艦隊訪越南 兩國防禦軍演確保自由航行

亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

德國外長見韓正 盼稀土出口德企 韓正則促德恪守一中原則

相關新聞

鮑爾任內最後1次？Fed利率連3降 重啟購債

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天祭出兩項寬鬆措施，包括聯邦資金利率「連三降」，並啟動迷你版量化寬鬆（ＱＥ）計畫，購買短期國庫券，...

嫌降息幅度少 川普罵鮑爾僵化、死腦筋

美國總統川普十日抨擊聯準會降息一碼的幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降兩碼。他也提到當天會面試聯準會前理事華許，加緊...

馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並...

數位帝國最後一塊拼圖 AI眼鏡成為輸不起的生態戰

谷歌確認其首批人工智慧（AI）眼鏡將於2026年推出，代表該公司以更雄心勃勃的姿態進軍消費級穿戴式裝置市場，同時正加緊追趕Meta，因Meta的雷朋（Ray-Ban）眼鏡已是市場上最受歡迎的人工智慧穿戴裝置。接下來，AI眼鏡會成為下一波風潮嗎？

越南修法 禁稀土原礦出口

越南國會修改礦產法，明年元月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並...

新思財報、財測 優於預期

電子設計自動化（EDA）軟體大廠新思科技（Synopsys）上季財報和業績展望優於市場預期，且積壓訂單較前一季增加13%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。