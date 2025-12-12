時代風雲人物 黃仁勳上榜 AI「架構師」重塑社會樣貌獲得肯定

時代雜誌（Time）11日公布2025年度風雲人物，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和超微（AMD）執行長蘇姿丰等人工智慧（AI）領域重量級人物雀屏中選，在AI快速重塑社會樣貌之際凸顯這些AI「架構師」的影響力。

這群AI架構師贏得時代年度風雲人物頭銜，反映這項技術已滲入生活幾乎所有層面。時代雜誌釋出兩張雜誌封面，第一張「致敬」1932年拍攝的著名照片「摩天樓頂上的午餐」（Lunch atop a Skyscraper），但把照片中人物換成黃仁勳、蘇姿丰、Meta執行長祖克柏和OpenAI執行長奧特曼等人，第二張封面則是由兩座建築物形成的「AI」字樣。

時代雜誌指出，黃仁勳掌管的輝達已成為全球市值最高企業，反映該公司幾乎獨占先進晶片市場的地位，這些晶片正驅動持續改變世界的AI熱潮。輝達如今不只是一家重量級企業，也是國家戰略工具，站在先進技術、外交和地緣政治的交會點，美國總統川普日前稱讚黃仁勳正在「征服全世界」。

另一方面，奧特曼旗下OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT每周用戶已突破8億人。時代雜誌表示，AI不只已編寫數百萬行程式碼，還創作出在網路如病毒般流傳的歌曲，並充當實驗室科學家助手。另外，ChatGPT也促使企業重新評估策略，否則將面臨被淘汰的風險。

祖克柏也不落人後，時代雜誌指出這名社群媒體大亨將聊天機器人植入Instagram和WhatsApp等Meta旗艦產品，並提供機器學習工程師高於職業棒球員的薪酬。科技大亨馬斯克正大舉興建資料中心，Google已將Gemini AI回答置於自家搜尋引擎頂部。軟銀創辦人孫正義等大型投資人，也已投資晶片、自動駕駛車和資本基礎設施領域數十億美元。

時代雜誌表示，AI完整潛力今年展現得淋漓盡致，外界已見證AI加快醫學研究速度並提高生產力。企業領袖如今談論未來時，都無法避談這場科技革命的影響，家長或老師也無法無視青年或學生使用AI。

從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

時代2024年度風雲人物由川普拿下，是他第二次獲得這項殊榮。時代雜誌表示，年度風雲人物希望全世界聚焦改變人類生活的人物，今年沒有人比這些構思、設計和打造AI的人影響力更大。