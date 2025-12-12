新思財報、財測 優於預期
電子設計自動化（EDA）軟體大廠新思科技（Synopsys）上季財報和業績展望優於市場預期，且積壓訂單較前一季增加13%至114億美元，顯示在中國大陸的業務雖遭遇晶片出口管制的影響，但其他地區需求依然強勁。
新思上季（8-10月）調整後每股盈餘為2.90美元，低於去年同期的3.40美元；但優於FactSet調查分析師原估的2.78美元。營收為22.6億美元，高於去年同期的16億美元，並符合分析師預估的22.5億美元。2025會計年度全年營收達71億美元，創下新高，較2024財年的61億美元成長約15%。
財務長葛拉瑟（Shelagh Glaser）說，新思全年積壓訂單達114億美元，「我們預料2026年將再創營收新高，同時完成對Ansys的全面整合，進一步提升營運效率，並掌握更大的市場機會。」
專攻晶片工程模擬的Ansys上季替新思貢獻6.7億美元營收，葛拉瑟表示，真正的成長潛力要等到明年推出聯合解決方案後才會真正釋放，Ansys將成為新思推動兩位數成長、並把營業利益率提升至約40%中段的關鍵力量。
葛拉瑟另指出，新思透過和輝達合作，正把運算從傳統CPU轉向GPU加速系統，大幅提升該公司整體營運效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言