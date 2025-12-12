SpaceX掛牌上市 有影

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電

近期多家外媒紛紛報導SpaceX尋求掛牌上市，而SpaceX創辦人兼執行長馬斯克在X上與別人的互動，似乎證實了這件事，一反他先前抗拒SpaceX上市的態度。外媒推論，這可能是因為SpaceX進行首次公開發行股票（IPO），將有助滿足人工智慧（AI）整合計畫所需的龐大資金需求。

彭博資訊10日報導，SpaceX據傳尋求在2026年進行IPO，也可能因市場環境或其他因素延後至2027年，籌資規模可能遠超過300億美元，目標是將整個公司的估值定在1.5兆美元左右。

彭博億萬富豪指數的計算顯示，若SpaceX能達成1.5兆美元的估值，馬斯克在這家公司約42%的持股價值將超過6,250億美元，遠高於目前的1,360億美元。因此，這位全球首富的淨資產可能會從現在的4,606億美元翻增超過一倍，達到9,520億美元，很有機會挑戰全世界首位身價突破1兆美元富豪的紀錄。

在彭博報導之後，科技媒體Ars Technica資深編輯伯格（Eric Berger）隨後撰寫了一篇評論，指出他認為SpaceX很快就會上市，伯格認為SpaceX打算推動AI整合計畫，例如太空資料中心、月球衛星工廠，可能需要300億美元或更多的資金，進行IPO將有助滿足這些資金需求。而這篇文章在X的連結底下，引來馬斯克回應：「一如既往，Eric是準確的。」

這項消息對Google母公司字母（Alphabet）是大利多，因Alphabet早在2015年便與富達投信（Fidelity）共同向SpaceX投資10億美元，合計取得SpaceX約10%股權。這筆長期投資如今成為Alphabet很重要的未實現獲利來源。在今年第1季財報，Alphabet揭露非公開市場投資帶來80億美元未實現收益；根據彭博，主因正是SpaceX的估值上升。若SpaceX進一步挑戰兆美元級身價，Alphabet持股價值可望持續墊高盈餘表現。

SpaceX估值快速攀升，主要是衛星上網服務高速成長，加上超大型火箭Starship研發進展看好。儘管今年營收預估僅約155億美元，遠低於其他兆美元級企業，但市場押注其太空通訊、資料服務與發射服務的版圖將擴大，成為支持其高估值的依據。

