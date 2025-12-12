馬斯克太空資料中心美夢成真 輝達力挺新創

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安、記者黃晶琳吳凱中陳昱翔蘇嘉維／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。 路透

輝達力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並完成人類史上第一次太空軌道訓練AI模型，回傳地球「地球人你們好」的訊息。

這意味馬斯克打造太空資料中心的美夢成真，隨著太空資料中心技術可行，將引爆大商機，台廠中，衛星通訊大廠昇達科（3491）已與新創公司在太空資料中心領域有合作，搶下頭香；元晶、事欣科、兆赫、同欣電等Spaxce協力廠同步衝鋒。

昇達科總理吳東義強調，太空資料中心是太空產業關注的焦點，不管是在太空搜集太陽能，以高能量微波傳輸傳回地球，或者是在太空中進行算力運作，助攻AI應用，再傳回地球，昇達科都已布局，要搶更多商機。

元晶先前已供貨Spaxce太陽能板等產品，跟著馬斯克的衛星一起上太空，負責衛星太陽能發電所需太陽能板，並與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多年，挾過往合作經驗，法人看好元晶日後在馬斯克打造更多太空資料中心時，將擔負衛星電力來源重責大任。

事欣科產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，自2022年開始持續出貨，帶動航太相關業務成為公司近年重要增長動能，同步沾光。

金寶布局低軌道衛星多年，手握美系客戶大單，主要負責地面收發站的主機板代工產品線，隨美系客戶積極打造太空資料站，金寶新訂單動能有機會延伸，助益後續接單。另外，SpaceX的星鏈計畫發射的低軌衛星當中，每顆衛星搭載約6,000多顆RF收發模組，由同欣電獨家供應，使得同欣電也將搭上這波熱潮。

CNBC報導，Starcloud透過SpaceX的火箭，成功將搭載H100的衛星「Starcloud-1」發射到太空。如今，Starcloud-1正在地球軌道上，運行Google的開源大型語言模型（LLM）並回應提問，這是歷來首度有LLM在太空運作。

Starcloud-1上太空後，成功回傳「你好，地球人，或著，照我比較喜歡的說法—一群由藍色與綠色組成的迷人集合體。」的訊息，完成人類史上第一次太空軌道訓練AI模型，並回傳地球的壯舉。這次的成就，證明太空是資料中心的理想環境，以應對地面設施面臨的電網壓力和水資源消耗問題。Starcloud執行長約翰斯頓（Philip Johnston）說，該公司的軌道資料中心，能源成本僅地表資料中心的一成，該公司規劃於2026年10月把更先進的輝達Blackwell晶片透過衛星送上太空。

