AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲
迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。
彭博資訊報導，這份授權合約將為期三年，Sora和ChatGPT Images將可從明年初起開始生成內容，授權範圍包含角色、服裝、道具、交通工具和環境，但不包含角色風格和聲音。
迪士尼將成為OpenAI的主要客戶，將使用其應用程式介面（API）打造成產品，並將提供ChatGPT給員工使用。迪士尼也將獲得OpenAI股份的認購權證。
受甲骨文財報不及市場預期拖累，AI相關類股11日早盤倒成一片，甲骨文一度暴跌16%，寫2001年來最大跌幅，市值蒸發1,020億美元，迪士尼則逆勢上漲近2%，在美股四大指數中道瓊也成唯一上漲的大盤指數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言