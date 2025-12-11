AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。

彭博資訊報導，這份授權合約將為期三年，Sora和ChatGPT Images將可從明年初起開始生成內容，授權範圍包含角色、服裝、道具、交通工具和環境，但不包含角色風格和聲音。

迪士尼將成為OpenAI的主要客戶，將使用其應用程式介面（API）打造成產品，並將提供ChatGPT給員工使用。迪士尼也將獲得OpenAI股份的認購權證。