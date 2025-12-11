AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
迪士尼與OpenAI達成10億美元投資協議，並將授權迪士尼角色用於影片生成平台Sora。歐新社
迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。

彭博資訊報導，這份授權合約將為期三年，Sora和ChatGPT Images將可從明年初起開始生成內容，授權範圍包含角色、服裝、道具、交通工具和環境，但不包含角色風格和聲音。

迪士尼將成為OpenAI的主要客戶，將使用其應用程式介面（API）打造成產品，並將提供ChatGPT給員工使用。迪士尼也將獲得OpenAI股份的認購權證。

受甲骨文財報不及市場預期拖累，AI相關類股11日早盤倒成一片，甲骨文一度暴跌16%，寫2001年來最大跌幅，市值蒸發1,020億美元，迪士尼則逆勢上漲近2%，在美股四大指數中道瓊也成唯一上漲的大盤指數。

