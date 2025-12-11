快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
甲骨文財報點燃AI燒錢疑慮，拖累美股11日早盤普遍下跌。路透
甲骨文財報點燃AI燒錢疑慮，拖累美股11日早盤普遍下跌。路透

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三大指數11日早盤普遍下跌。

標普500指數、那斯達克指數早盤分別跌0.3%與0.7%、費城半導體指數跌1.8%、台積電ADR跌1.5%，超微（AMD）和輝達（Nvidia）都跌逾3%。道瓊工業指數獨漲0.6%。

甲骨文上季營收令市場失望，同時上調支出預測，加劇對該公司債務的擔憂，拖累早盤股價重挫近16%，市值一口氣蒸發1,020億美元。這份財報進一步點燃了外界對「科技公司究竟能多快從AI投資中獲得回報」的爭論。輝達、超微分別跌近3%，CoreWeave挫跌近6%。

科技股的賣壓，澆熄Fed今年來第三度降息的正面動能，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）隔夜將基準利率下調1碼至3.5%–3.75%，並暗示將放慢降息步伐。主席鮑爾說，Fed處在觀望經濟發展的良好位置，而美國總統川普的關稅政策已帶動通膨。

Northlight資產管理公司投資長扎卡雷利指出：「我們對市場短期樂觀並不訝異，畢竟Fed在經濟仍在成長時依然持續降息。然而，一旦投資人意識到降息之路可能拖更久—甚至根本不會如所預期般發生—恐怕就會摘掉玫瑰色濾鏡。」

經濟數據方面，美國商務部11日公布，9月貿易逆差意外縮小到2020年中以來最低，比前月銳減近11%至528億美元，低於彭博預估的631億美元。

同日美國勞工部公布，上周首次請領失業金人數意外升至23.6萬人，增加4.4萬人，是2020年3月以來新冠疫情爆發以來最大增數。

美股 甲骨文 台積電 AI

延伸閱讀

日媒：AI熱潮助長尖端晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片

台積電填息跳水！三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

輝達開發「位置驗證」技術　可望遏阻晶片走私

高興一秒鐘？台積電秒填息沒賣 收盤還要倒賠30元

相關新聞

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

日媒：AI熱潮助長尖端晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片

日經新聞亞洲網站報導，台積電正考慮用日本第二座廠，擴大生產比原先規劃更多的先進晶片，以因應人工智慧（AI）熱潮驅動尖端晶...

被社群平台耽誤的AI黑馬成飆股...伯樂是專造妖股的避險基金經理人

社區型社群網路業者Nextdoor控股公司股價10日盤中一度飆漲49%，寫四年多來最大漲幅，美國股市顯然又出現一支迷因股...

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。