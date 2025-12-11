美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三大指數11日早盤普遍下跌。

標普500指數、那斯達克指數早盤分別跌0.3%與0.7%、費城半導體指數跌1.8%、台積電ADR跌1.5%，超微（AMD）和輝達（Nvidia）都跌逾3%。道瓊工業指數獨漲0.6%。

甲骨文上季營收令市場失望，同時上調支出預測，加劇對該公司債務的擔憂，拖累早盤股價重挫近16%，市值一口氣蒸發1,020億美元。這份財報進一步點燃了外界對「科技公司究竟能多快從AI投資中獲得回報」的爭論。輝達、超微分別跌近3%，CoreWeave挫跌近6%。

科技股的賣壓，澆熄Fed今年來第三度降息的正面動能，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）隔夜將基準利率下調1碼至3.5%–3.75%，並暗示將放慢降息步伐。主席鮑爾說，Fed處在觀望經濟發展的良好位置，而美國總統川普的關稅政策已帶動通膨。

Northlight資產管理公司投資長扎卡雷利指出：「我們對市場短期樂觀並不訝異，畢竟Fed在經濟仍在成長時依然持續降息。然而，一旦投資人意識到降息之路可能拖更久—甚至根本不會如所預期般發生—恐怕就會摘掉玫瑰色濾鏡。」

經濟數據方面，美國商務部11日公布，9月貿易逆差意外縮小到2020年中以來最低，比前月銳減近11%至528億美元，低於彭博預估的631億美元。

同日美國勞工部公布，上周首次請領失業金人數意外升至23.6萬人，增加4.4萬人，是2020年3月以來新冠疫情爆發以來最大增數。