高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資產。

Business Insider報導，儘管今年金價屢創新高，但美國投資人對這種資產的持有率卻變動不大。據高盛10日發布分析，黃金ETF占投資組合的比率仍只有0.06%，低於2012年的高峰。

高盛分析師表示，如此低的黃金配置，單純只是因為「過去十年資產組合的成長，超過黃金價格和數量的增長」。雖然金價在今年飆漲至歷來新高，但這波漲勢並未轉換為美國實際持有率的大幅增長。

據高盛分析，黃金ETF第2季時只占美國民間金融投資組合的0.17%，和美國民眾持有的股票和債券規模約112兆美元相比，只是九牛一毛。

高盛數據也顯示，在美國管理資產規模超過1億美元的大型機構投資人中，只有不到一半持有黃金ETF。而在這麼做的機構投資人中，配置比率基本上也只有0.1%至0.5%。對大型長期投資人來說，資產組合只有約0.2%是配置在黃金。

該報告並指出，儘管好市多的金條和美國鑄幣局的金幣在社群媒體上聲量很高，但美國的實體黃金需求更是比ETF交易還少，今年至今只有約11~15公噸，遠低於ETF的淨買進量400噸。

如此低的持有率和市場大咖的瘋狂推薦形成強烈對比，包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐，都建議投資人把黃金加入投資組合。

而這種反差正是高盛認為可能推動黃金下一波漲勢的原因。該銀行預估，黃金在美國金融投資組合中的占比每增加0.01個百分點，將能推動金價上漲約1.4%。

高盛主張，如果散戶或機構投資人大幅提升對黃金的曝險作為避險，尤其是在面臨包括財政前景擔憂等全球總體不確定性之際，將能在這個小型黃金市場裡大幅提升價格。

該銀行預測，金價將在2026年底達到4,900美元，但如果民間部門的買進超越近年主宰需求的央行，預測將可能大幅上調。

現貨金價10月下旬達到每英兩近4,400美元紀錄新高，並在近期回落到約4,200美元；今年來大漲約60%。