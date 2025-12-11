快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
高盛分析師預估，金價漲勢尚未結束，因為從美國投資人資產組合配置來看，他們幾乎尚未開始大力投資黃金。 路透
高盛分析師預估，金價漲勢尚未結束，因為從美國投資人資產組合配置來看，他們幾乎尚未開始大力投資黃金。 路透

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資產。

Business Insider報導，儘管今年金價屢創新高，但美國投資人對這種資產的持有率卻變動不大。據高盛10日發布分析，黃金ETF占投資組合的比率仍只有0.06%，低於2012年的高峰。

高盛分析師表示，如此低的黃金配置，單純只是因為「過去十年資產組合的成長，超過黃金價格和數量的增長」。雖然金價在今年飆漲至歷來新高，但這波漲勢並未轉換為美國實際持有率的大幅增長。

據高盛分析，黃金ETF第2季時只占美國民間金融投資組合的0.17%，和美國民眾持有的股票和債券規模約112兆美元相比，只是九牛一毛。

高盛數據也顯示，在美國管理資產規模超過1億美元的大型機構投資人中，只有不到一半持有黃金ETF。而在這麼做的機構投資人中，配置比率基本上也只有0.1%至0.5%。對大型長期投資人來說，資產組合只有約0.2%是配置在黃金。

該報告並指出，儘管好市多的金條和美國鑄幣局的金幣在社群媒體上聲量很高，但美國的實體黃金需求更是比ETF交易還少，今年至今只有約11~15公噸，遠低於ETF的淨買進量400噸。

如此低的持有率和市場大咖的瘋狂推薦形成強烈對比，包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐，都建議投資人把黃金加入投資組合。

而這種反差正是高盛認為可能推動黃金下一波漲勢的原因。該銀行預估，黃金在美國金融投資組合中的占比每增加0.01個百分點，將能推動金價上漲約1.4%。

高盛主張，如果散戶或機構投資人大幅提升對黃金的曝險作為避險，尤其是在面臨包括財政前景擔憂等全球總體不確定性之際，將能在這個小型黃金市場裡大幅提升價格。

該銀行預測，金價將在2026年底達到4,900美元，但如果民間部門的買進超越近年主宰需求的央行，預測將可能大幅上調。

現貨金價10月下旬達到每英兩近4,400美元紀錄新高，並在近期回落到約4,200美元；今年來大漲約60%。

黃金 美國 投資人

延伸閱讀

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

聖暉未來五年原來這麼好 難怪股價逆勢衝高

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

標榜黃金現貨買賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

相關新聞

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

日媒：AI熱潮助長尖端晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片

日經新聞亞洲網站報導，台積電正考慮用日本第二座廠，擴大生產比原先規劃更多的先進晶片，以因應人工智慧（AI）熱潮驅動尖端晶...

被社群平台耽誤的AI黑馬成飆股...伯樂是專造妖股的避險基金經理人

社區型社群網路業者Nextdoor控股公司股價10日盤中一度飆漲49%，寫四年多來最大漲幅，美國股市顯然又出現一支迷因股...

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。