美勞動市場疲弱？KPMG：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力

美國勞工部11日公布，上周首次請領失業金人數意外升至23.6萬人，增加4.4萬人，是2020年3月以來新冠疫情爆發以來最大增數。聯準會（Fed）主席鮑爾10日也示警，美國勞動市場可能比官方數據顯示的還要大幅放緩。但KPMG首席經濟學家史汪克（Diane Swonk）卻認為，鮑爾有可能下錯結論，且這麼做可能損害Fed在打擊通膨上得來不易的公信力。

財星雜誌（Fortune）報導，史汪克表示，她認為鮑爾將企業聘僱的放緩視為一種需求減弱的跡象，且必須透過降息抵銷。但如果這種減弱是其實是受到結構性的力量所帶動，尤其是人工智慧（AI）採納和移民的大幅減少，那麼降息將無法修復這項根本問題，且可能導致通膨惡化。

因為如果就業負成長是因為自動化取代勞工，或勞動力下滑是因為移民，那麼降息將只能做到刺激需求，但無法創造勞工或推翻企業已經做好的自動化決定。

史汪克說：「如果就業疲軟更多是因為AI和移民限制，而不是需求疲軟，鮑爾將使Fed打擊通膨的公信力面臨風險。」

在利率政策會後記者會上，鮑爾承認，AI可能會是勞動市場降溫背後的部分原因，因為亞馬遜等大型雇主已將暫停招募和裁員的原因連結到自動化。但他強調，「這還不是一個大原因」，並表示，這波科技變革所摧毀的就業最終是否會比創造的還多，目前還難以判斷。他也提到，因為移民和參與率的下滑，勞動供應大幅減少。

鑒於美國的財政背景，這次的誤判可能變得特別危險。史汪克表示，「去年為了減稅所做的財政擴張，將顯現在明年初破紀錄的退稅規模」，而這筆意外之財將可能「進一步加深通膨」。同時，美國的聯邦政府負債也預料將自二戰以來首次超越國內生產毛額（GDP）的規模。

史汪克並指出，Fed的可信度也正面臨來自內部歧見日增的挑戰。她表示，這次會議有六名與會官員希望維持利率不變，市場也公開對鮑爾的意圖轉鷹不予理會，押注Fed未來將繼續降息。鮑爾現在似乎是委員會較偏鴿派的聲音之一，讓人質疑起Fed未來的政策方向，如果政府任命的新主席立場和理事米倫一樣偏向積極寬鬆。

史汪克預期，Fed明年初將暫停降息，但如果通膨無法如預期一樣降溫，「債市可能會變得對降息更加不安」。