快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%因有新Fed護航

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名多頭分析師李湯姆預言，2026年美股在攀爬「憂慮牆」的同時將持續上漲，一大助攻力道將來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。美聯社
華爾街知名多頭分析師李湯姆預言，2026年美股在攀爬「憂慮牆」的同時將持續上漲，一大助攻力道將來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。美聯社

華爾街知名多頭分析師李湯姆（Tom Lee）預言，2026年美國股市將攀爬「憂慮牆」持續上漲，一大助攻力量來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。

Fundstrat Global Advisors共同創辦人李湯姆說：「我們認為，2026年要這麼看：有一堵懷疑牆，另有新Fed，那將讓美股上漲大約10%。」他強調，新Fed不會願意殺了牛市，美股這波多頭市場仍生氣蓬勃，並預測標普500指數2026年底前可望躍上7,700點。

李湯姆是華爾街大多頭，近年對美股走勢的預測精準。例如，在新冠肺炎疫情低谷時期，他建議投資人買進股票，並神準料中2023年美股多頭市場。至於2025年美股走勢，他起初估計標普500指數年底目標價為6,600點，後來調高到7,000點，如今眼看這個目標近在咫尺。

但華爾街最樂觀的分析師另有其人：Oppenheimer預測今年標普500指數年終落在8,100點。

李湯姆指出，明年美股會繼續攀爬憂慮牆而上，頭號憂慮是投資人擔心美股不可能在連漲三年、年年漲幅逾20%之後，第四年還繼續漲。但他指出，這有往例可循，1928年以來，標普500指數在連漲三年後，第四年平均仍有12%的漲幅，「相當不錯」。

李湯姆認為，2026年美股走勢與2025年相仿，期間也會穿插劇烈波動期，然後年尾再發動一波漲勢。他說，那正是以往美股連三年大漲至少20%後的走勢。

其他憂慮還包括：人工智慧（AI）概念股估值、市場需要時間適應Fed新主席、社會動盪疑慮、最高法院可能判決川普2.0大多數關稅違法。

然而，李湯姆說，鴿聲高亢的Fed，將是明年助漲美股的一股順風。而且，基本面也強，他認為最大的盈餘和成長驅動力將是AI與能源基礎建設、在岸製造，以及華爾街交易（如代幣化股票、信貸和不動產）移往「鏈上」（區塊鏈）。

展望2026年，他最看好科技（AI、比特幣和乙太幣），以及跌幅已深的基本原物料、能源和金融股。他預期，明年Fed降息，可望使今年表現落後的金融股為之一振，例如美國運通、紐約梅隆銀行（BNY）、羅賓漢、Ally Financial等。

美股 Fed 華爾街

延伸閱讀

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

63歲阿湯哥「父女戀」爆分手！強勢控制欲終結愛情　男神怒：我被利用

相關新聞

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

今年黃金破紀錄的漲勢佔據新聞版面，但高盛集團表示，這種貴金屬的價格或許還有很多上漲空間，因為美國投資人幾乎尚未持有這項資...

日媒：AI熱潮助長尖端晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片

日經新聞亞洲網站報導，台積電正考慮用日本第二座廠，擴大生產比原先規劃更多的先進晶片，以因應人工智慧（AI）熱潮驅動尖端晶...

被社群平台耽誤的AI黑馬成飆股...伯樂是專造妖股的避險基金經理人

社區型社群網路業者Nextdoor控股公司股價10日盤中一度飆漲49%，寫四年多來最大漲幅，美國股市顯然又出現一支迷因股...

「內存荒」前所未有！瑞銀：DRAM短缺料至2027年 DDR Q4漲價35%

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行...

AI股早盤倒一片 但投資OpenAI 10億美元的這家公司逆勢漲

迪士尼11日同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可...

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）的財報點燃人工智慧（AI）太燒錢的疑慮，抵銷聯準會（Fed）降息的正面效應，拖累美股三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。