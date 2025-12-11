調查：亞太高淨值富豪擬加碼加密貨幣 最擔心「這個因素」

最新調查顯示，亞太高淨值富豪對數位貨幣資產的興趣持續升高，近半數受訪者正配置超過10%的資產組合到加密貨幣，且絕大多數都打算在未來幾年加碼。

數位資產銀行Sygnum在11日發布歷來首份亞太高淨值人士報告，在第3季末對新加坡、香港、印尼、南韓及泰國等十個市場中，可投資資產超過100萬美元的高淨值人士、可投資資產超過2,500萬美元的超高淨值人士、以及代為操盤的專業投資人進行匿名線上訪調，共超過270名平均投資經驗逾十年以上的投資人受訪，新加坡受訪者最多，占75%，之後依序為香港、印尼、南韓、泰國及印度，訪談內容主要針對六大主題：資產配置、投資策略、產品與服務、投資障礙、市場展望、及專為高淨值人士設計的問題。

調查發現，90%的受訪高淨值人士認為數位資產對於長期財富保值與財產規劃很重要，而不只是投機炒作，87%受訪者的投資組合已持有數位資產，49%的配置比重超過10%，整體資產配置比率中位數介於10%-20%，加權計算後約為17%。

其中，80%的「數位資產積極」受訪者持有比特幣、乙太幣及Solana等區塊鏈協定代幣，60%持有穩定幣。

調查顯示，56%受訪者投資加密貨幣的考量為多元化投資組合，高於短期交易和加入重大趨勢，29%認為加密貨幣是新的另類資產類別，而且60%受訪者計劃加碼配置資產到加密貨幣，許多人預期未來報酬率將升高，

調查也指出，57%的高淨值人士與61%的超高淨值人士看好加密貨幣市場的長期展望，一些投資人預期未來兩到三年將進入新一輪多頭循環，其他受訪者傾向五年，主因為預期監管環境更清晰。亞太高淨值人士對於比特幣和乙太幣以外的數位資產指數型基金（ETF）興趣也相當濃厚，80%受訪者持開放態度。

針對投資加密貨幣的障礙，46%受訪者認為是監管不確定性，比率最高，之後依序分別為：44%認為是託管與證券疑慮，39%認為是資產行情波動。