通膨放緩 土耳其央行降息至38%
土耳其中央銀行今天表示，隨著年通膨數據放緩，土耳其央行已將基準利率調降至38%。
法新社報導，土耳其央行發表聲明說，土耳其央行在政策會議上「決議調降政策利率，從39.5%調降至38%」。
土耳其央行表示，今年9月升息後，10月和11月的潛在通膨趨勢略為下滑。
根據官方數據，土耳其11月年通膨自10月的32.87%，放慢至31.1%，創下4年來最低。
土耳其2024年5月年通膨一度高於75%，之後開始滑降，目前處於2021年11月以來低點。
土耳其央行警告通膨雖浮現好轉跡象，但通膨預期與價格行為持續對反通膨（disinflation）構成風險。
土耳其央行預測，年底通膨將處於31-33%。
