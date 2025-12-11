聽新聞
日媒：AI熱潮助長尖端晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片
日經新聞亞洲網站報導，台積電正考慮用日本第二座廠，擴大生產比原先規劃更多的先進晶片，以因應人工智慧（AI）熱潮驅動尖端晶片需求增加、成熟型晶片需求減弱。
這座10月底才開始動工興建、預定2027年運轉的熊本廠，原先規劃將生產6、7奈米晶片，但日經報導引述三名知情人士指出，該廠若是轉向4奈米製程，可能導致延期和設計調整。
報導指出，自從2024年台積電宣布熊本廠計畫以來，6奈米和7奈米晶片的需求已下滑。在台積電生產這類晶片的台中廠，產能利用率已降到差強人意的水準，反映輝達（Nvidia）、蘋果、Google和亞馬遜等大客戶已轉向技術更尖端的晶片。
