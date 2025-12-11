鮑爾接班人若是哈塞特 基金平台：Fed通膨容忍度變高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的接班人是誰？基金平台鉅亨買基金指出，若由哈塞特接任，Fed的政策思維將從「對抗通膨」轉向「管理生產力革命」，預期在AI推動供給端加速擴張下，只要勞動市場不過熱，聯準會或將容忍3％～3.5％的通膨，並以利率政策支持企業的技術升級與自動化投資，受惠者將從AI科技公司延伸至積極導入AI的一般企業。

鮑爾預定2026年5月卸下的職位，Fed下任主席遴選進入最後階段，傳出美國總統川普本周開始面試候選人，接任人選攸關未來美國貨幣政策走向。據外媒報導，貝森特已向白宮提交4名Fed候選人名單，市場看好哈塞特是熱門人選，但白宮重申，在川普宣布之前，任何討論都是無謂的臆測。

聯準會在美國時間10日開會除了決定降息1碼（0.25個百分點），也同步啟動新一輪的資產負債表擴張，以確保市場流動性並緩和金融條件上，並上修明年經濟成長率、下修通膨預估值，失業率則維持穩定，顯示決策端對景氣前景的信心強於市場預期。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭認為，Fed對通膨的預估可能過於樂觀，因為當前全球正處於由AI帶動的新一輪J曲線（投資生產力曲線）起點，大規模資本支出勢必推升短期需求，提高物價壓力，但隨著生產力提升反映於實體經濟後，AI將成為推動經濟擴張的新引擎，使美國具備更高通膨容忍度與更寬鬆政策空間。

鉅亨買基金指出，哈塞特經常被誤解為政治任命人選，甚至擔心他會削弱聯準會的獨立性，但他們認為這是對哈塞特的誤解，哈塞特擁有紮實的經濟學背景，並非象徵性的主席人選，而是具備改革與說服委員會能力的實質領導者。羅瑤庭分析，哈塞特延續葛林斯潘的「結構性生產力」思維，相信技術革命將推動生產力並帶來長期通縮，而在他眼中，下一階段的核心力量正是AI。

基金公司平台研究認為，未來的聯準會將更重視AI投資與生產力結構變化，以更具前瞻性的方式制定政策，受惠者將不只是AI硬體或軟體公司，還包括那些能率先將AI嵌入組織架構、重塑管理流程的企業。因此，美股、科技股與具備AI融合能力的企業仍是長線布局主軸，建議投資人應把握機會提前布局，以掌握新一輪結構性成長契機。