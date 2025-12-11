稱「已解決大部分問題」 印度經濟顧問：與美貿易協議可望明年3月敲定

快訊

中央社／ 新德里11日專電
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭。(路透)
印度美國貿易談判代表正在新德里就關鍵問題進行磋商，印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭（V. AnanthaNageswaran）今天表示，儘管針對農產品進口的看法仍有分歧，但他樂觀地認為，雙方的貿易協議能在明年3月前完成。

印度新聞信託社（PTI）報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9日在華府表示，儘管在玉米、大豆、小麥、棉花等美國農作物，以及肉類產品能否順利獲准進入印度市場等問題上，美國和印度仍有不同的看法，但印度已向美國提出「有史以來最好的方案」。

葛里爾表示，印度一直很難搞定，但態度相當積極，目前討論的方案，是美國收到有史以來最好的方案，「所以我認為，以印度作為替代市場是可行的。」

納格斯瓦蘭表示，印度和美國已經解決了大部分的問題，雙方對達成最終共識「重拾樂觀」，預計可在2026年3月前達成協議。

印度經濟時報 （The Economic Times）提到，美國的貿易談判副代表史威澤（Rick Switzer）目前人在印度，他率領的訪團正與印度首席談判代表詹恩（Darpan Jain）帶領的團隊進行會談。

商業標準報（Business Standard）指出，印度正努力和美國確定貿易協議第一階段的內容，這是美國政府因印度持續向俄羅斯採購石油，因此加徵25%關稅，讓印度輸美商品得被課共50%高額關稅以來，第2次派員到印度。

美國指，印度向俄羅斯購買石油，就是在資助俄國在俄烏戰爭中所需的經費，但印度則稱，向俄方採購石油，是出於國家能源安全的考量。

另外，美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布一項援助美國農業120億美元（約新台幣3749億元）的計畫時表示，由於印度大米讓美國農民面臨嚴峻挑戰，因此可能會對印度大米徵收新的關稅。

