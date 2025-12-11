快訊

美扣委油輪「影子船隊30艘剉咧等」 油價漲勢卻熄火…布蘭特失守62美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國海岸防衛隊周三扣押委內瑞拉一艘油輪。路透
美國海岸防衛隊周三扣押委內瑞拉一艘油輪。路透

美國10日證實在委內瑞拉外海扣押了一艘受制裁油輪後，路透報導，超過30艘在當地營運且已被美國列管的油輪，也面臨遭華盛頓懲罰的風險，促使船東重新評估航運計畫。然而，國際油價對此反應平淡，僅短暫走高後便回吐最多0.7%漲幅。截至台北時間2時55分，布蘭特原油甚至下跌0.48%，報每桶61.91美元，西德州原油也挫低0.46%至58.19美元。

路透報導指出，被扣押的超大型油輪Skipper屬於專運受制裁石油的「影子船隊」，常以關閉訊號、偽造位置等方式規避監管。目前有80多艘油輪停在委內瑞拉水域或近海，其中逾30艘受到美國制裁。過往類似行動曾迫使滿載油輪滯留海上數周甚至數月，有多家船東正評估是否按原訂計畫出航，預期將導致委國石油出口暫時延遲。 

儘管如此，全球影子船隊規模龐大，約有1,423艘油輪（其中921艘受美、英或歐盟制裁）。這類油輪多半船齡老舊、所有權不透明，也缺乏主要港口要求的一線保險，可能與監管單位持續周旋。

事實上，靠著這支船隊，委內瑞拉11月石油出口量不減反增，每日超過90萬桶，並大幅增加從俄羅斯進口的輕石腦油以提升後續產能。與委內瑞拉國營石油公司PDVSA合資的雪佛龍，因取得美國政府許可，在委國的業務維持正常運作。

與此同時，烏克蘭近日再度於黑海發動攻擊，目標為一艘與俄國石油交易相關的影子油輪。這已是近一個月來，至少第五起針對俄羅斯關聯船隻的襲擊事件。

分析人士指出，美國扣押委國船隻與烏克蘭的攻擊行動，理論上應推高短期內的制裁與戰爭風險溢價，但由於全球原油供需前景偏空，已抵銷大部分地緣政治緊張所帶來的上行動能。

隨著OPEC+與美洲產量增加，需求成長卻疲弱，市場面臨愈來愈大的供給過剩壓力。西太平洋銀行大宗商品與碳研究主管 Robert Rennie 表示，日益明顯的供過於求將持續拖累油價，布蘭特原油短期內可能維持在每桶60至65美元的區間波動。

