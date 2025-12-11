輝達開發「位置驗證」技術 可望遏阻晶片走私
輝達（Nvidia）今天證實，他們已開發出一項「位置驗證」（locationverification）技術，能判斷輝達晶片實際運作的國家，可能遏阻其人工智慧（AI）晶片被走私至出口受禁的國家。
路透報導，這項功能過去數個月已於私人場合展示，但尚未正式推出，客戶可自行安裝，其功能將運用輝達繪圖處理器（GPU）所具備的「機密運算」功能。
根據輝達人員說法，這套軟體原先是為了協助客戶追蹤晶片的整體運算效能。
軟體會利用與輝達伺服器通訊時的延遲時間，推估晶片所在位置，精準度大致與一般網路服務提供的位置資訊相當。
輝達聲明指出，「我們正在導入一項新軟體服務，協助資料中心營運商監控整個AI GPU機群的健康狀態及設備存量。這套由客戶安裝的軟體代理程式利用遙測技術，監控機群健康、完整性以及存量。」
輝達強調，這套軟體沒有任何功能能讓輝達遠端控制或干預已註冊系統，且傳送到輝達伺服器的遙測資料為「唯讀」，代表公司伺服器無法回寫資料到晶片。
若正式推出，輝達的「位置驗證」功能可望回應白宮與美國國會兩黨議員的呼籲，即防止AI晶片被走私至中國等受管制國家。
近來，美國司法部已對多起與中國相關的走私集團提起刑事訴訟，控其試圖將逾1.6億美元的輝達晶片走私至中國。
然而，美國推動位置驗證的呼聲也促使中國網路監管當局要求輝達說明，其產品是否存在可讓美國繞過晶片安全機制的後門。
