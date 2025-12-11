Google來了大利多？SpaceX傳明年IPO 估值衝1.5兆美元 老股東樂翻

SpaceX正尋求以1.5兆美元估值上市，這對Google母公司Alphabet是大利多。

彭博資訊10日報導，SpaceX據傳尋求在2026年進行IPO，也可能因市場環境或其他因素延後至2027年，募資規模上看300億美元。如果順利達標，估值將從目前的4,000億美元躍增至1.5兆美元，與Tesla現有市值相當。

Alphabet早在2015年便與富達投信（Fidelity）共同向SpaceX投資10億美元，合計取得SpaceX約10%股權。這筆長期投資如今成為Alphabet很重要的未實現獲利來源。今年第1季財報，Alphabet揭露非公開市場投資帶來80億美元未實現收益；根據彭博，主因正是SpaceX的估值上升。若SpaceX進一步挑戰兆美元級身價，Alphabet的持股價值可望持續墊高盈餘表現。

SpaceX估值快速攀升，主要是衛星上網服務高速成長，加上超大型火箭Starship研發進展看好。儘管今年營收預估僅約155億美元，遠低於其他兆美元級企業，但市場押注其太空通訊、資料服務與發射服務的版圖將擴大，支持其高估值邏輯。