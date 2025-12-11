馬斯克明年躍居史上首位「1兆美元富豪」？就看SpaceX能否創IPO紀錄

如果馬斯克的太空公司SpaceX明年以1.5兆美元的估值成功上市，這位全球首富的淨資產可能會從現在的4,606億美元翻增超過一倍，很有機會挑戰全世界首位身價突破1兆美元富豪的紀錄。

彭博資訊10日報導，SpaceX據傳尋求在2026年進行首次公開發行股票（IPO），融資規模可能遠超過300億美元，而且計劃將整個公司的估值定在1.5兆美元左右。

彭博億萬富豪指數的計算顯示，若SpaceX能達成1.5兆美的估值，馬斯克在這家太空公司約42%的持股價值將超過6,250億美元，遠高於目前的1,360億美元。這還不包括他在其他多家企業中的大量持股，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）。

屆時，若將馬斯克所有持股計入估算，那麼他的總財富將達到9,520億美元，比現在增加約4,910億美元。

馬斯克與SpaceX的代表未回應置評請求。

SpaceX的IPO為馬斯克成為全球首位1兆美元富豪開闢了第二條明確道路，此前，他已在上個月獲得了特斯拉首份「12位數」、即1兆美元的薪酬方案，但條件是特斯拉須在未來十年內達到特定的里程碑，包括市值達到8.5兆美元，遠高於目前的約1.5兆美元；調整後息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）須達4,000億美元，該數字去年還不到130億美元。

此外，SpaceX若以1.5兆美元估值上市，意味著要接近沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2019 年上市時創下的1.7兆美元紀錄。這家石油巨頭在上市前年營收約3,600億美元；據彭博報導，SpaceX預期今年營收約150億美元。

儘管如此，SpaceX具備估值迅速成長的紀錄，而且投資人高度狂熱。彭博稍早報導，這家打造火箭並營運 Starlink衛星網路服務的公司，目前正洽談一項新交易，允許員工出售約20億美元的股票，而且交易有望使得SpaceX的估值膨脹至超過8,000億美元。

若這項交易敲定，SpaceX將再度成為全球最有價值的未上市公司，並使馬斯克的淨資產再增加逾1,800億美元。