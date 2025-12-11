「一年中最糟時刻」踢鐵板　麥當勞急撤AI耶誕廣告

快訊

中央社／ 海牙10日綜合外電報導
全球速食龍頭麥當勞。路透

速食連鎖麥當勞今天表示，已在荷蘭撤下一支被網友罵翻的AI生成耶誕廣告

這支名為「一年中最糟時刻」的廣告描繪耶誕節的混亂場景：耶誕老人困在車陣中，一名滿載禮物的荷蘭自行車騎士在雪地裡滑倒。

其傳達的訊息是：在1月之前躲進麥當勞餐廳，撐過整個節慶季。

但這支由麥當勞荷蘭分部推出的生成式AI廣告在社群媒體掀起「冰旋風」（McFlurry）般的批評。

一位用戶說：「這廣告一手毀了我的耶誕氣氛。」另一人留言：「告別AI垃圾。」

麥當勞荷蘭在給法新社的聲明中表示：「這支耶誕廣告原本是想呈現荷蘭在假期期間的緊張，但根據社群評論與國際媒體報導，我們注意到，對許多顧客而言，這段時期是『一年中最美好的時光』。」

製作該廣告的The Sweetshop Films執行長布瑞吉（Melanie Bridge）在LinkedIn上為其使用人工智慧辯護。

她說：「這從來不是要取代工藝，而是擴展工具箱。願景、品味、領導力…這些永遠會是人類的。」

「大家沒看到的是，我們投入在這個案子上的工時遠超過傳統拍攝，10個人、5週、從早到晚地投入。」

但這段話也引發了網路論戰。

獨立製作公司Bomper Studio的戴維斯（ EmlynDavies）在該LinkedIn貼文下回應說：「那那些本來會參與其中的人呢？演員、合唱團？10個人投入這樣的案子相比傳統實拍來說，實在少得可憐。」

