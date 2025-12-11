DeepSeek使用走私的Blackwell晶片？輝達回應了

美國科技媒體報導中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正在使用走私而來的輝達（Nvidia）Blackwell晶片，開發未來要推出的模型。輝達周三（10日）對此回應指出，公司目前還沒有看到任何證據。

美國政府禁止輝達將最先進的Blackwell晶片出口到中國，目的是要讓美國保持在AI競賽中的領先優勢。

科技媒體The Information報導，DeepSeek使用的是未經授權、偷偷帶入中國的晶片。

輝達一位發言人在聲明中表示：「我們尚未看到任何證據，也沒有收到任何關於所謂『幽靈資料中心』的線報。這樣的資料中心據說是為欺騙我們及我們的代工合作夥伴而設。它們之後被拆解、走私，到其他地方重建。」發言人說，「雖然這類走私行為似乎很牽強，但我們會追查任何收到的線索」。

輝達一直是這波AI熱潮最大的受益者之一，因為其開發的繪圖形處理器（GPU）是訓練AI模型與執行大型運算的關鍵硬體。這類硬體對推進AI技術極為重要，輝達與中國的商業關係也成為美國國會議員爭論的政治焦點。

美國總統川普周一同意輝達可以在美國政府能獲得25%銷售收入的條件下，向中國及其他地區的「經核准客戶」出貨H200晶片。但川普這項宣布遭到部分共和黨議員反對。

今年1月，DeepSeek推出推理模型R1時，迅速登上應用程式商店排行榜頂端，震撼美國科技業。分析師估計，R1 的開發成本僅為美國其他模型的一小部分。8月時，DeepSeek暗示中國大陸很快將擁有可以支援公司AI模型的「下一代」自製晶片。