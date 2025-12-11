快訊

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

DeepSeek使用走私的Blackwell晶片？輝達回應了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）今年3月展示的GB10 Grace Blackwell Superchip晶片。 路透
輝達（Nvidia）今年3月展示的GB10 Grace Blackwell Superchip晶片。 路透

美國科技媒體報導中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正在使用走私而來的輝達（Nvidia）Blackwell晶片，開發未來要推出的模型。輝達周三（10日）對此回應指出，公司目前還沒有看到任何證據。

美國政府禁止輝達將最先進的Blackwell晶片出口到中國，目的是要讓美國保持在AI競賽中的領先優勢。

科技媒體The Information報導，DeepSeek使用的是未經授權、偷偷帶入中國的晶片。

輝達一位發言人在聲明中表示：「我們尚未看到任何證據，也沒有收到任何關於所謂『幽靈資料中心』的線報。這樣的資料中心據說是為欺騙我們及我們的代工合作夥伴而設。它們之後被拆解、走私，到其他地方重建。」發言人說，「雖然這類走私行為似乎很牽強，但我們會追查任何收到的線索」。

輝達一直是這波AI熱潮最大的受益者之一，因為其開發的繪圖形處理器（GPU）是訓練AI模型與執行大型運算的關鍵硬體。這類硬體對推進AI技術極為重要，輝達與中國的商業關係也成為美國國會議員爭論的政治焦點。

美國總統川普周一同意輝達可以在美國政府能獲得25%銷售收入的條件下，向中國及其他地區的「經核准客戶」出貨H200晶片。但川普這項宣布遭到部分共和黨議員反對。

今年1月，DeepSeek推出推理模型R1時，迅速登上應用程式商店排行榜頂端，震撼美國科技業。分析師估計，R1 的開發成本僅為美國其他模型的一小部分。8月時，DeepSeek暗示中國大陸很快將擁有可以支援公司AI模型的「下一代」自製晶片。

DeepSeek 走私 輝達 晶片

延伸閱讀

輝達H200晶片獲准銷陸鴻海緯創英業達將受惠

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

台星科搶食輝達大餅 矽光子新產能建置2026年完成

5,340億美元…南韓喊晶片大投資 打造全球最大半導體聚落

相關新聞

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：一定要處理CNN

Netflix與派拉蒙天空之舞兩家公司正在競購華納兄弟探索，Netflix開出收購片廠與串流服務HBO Max等資產，派...

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

「一年中最糟時刻」踢鐵板　麥當勞急撤AI耶誕廣告

速食連鎖麥當勞今天表示，已在荷蘭撤下一支被網友罵翻的AI生成耶誕廣告

DeepSeek使用走私的Blackwell晶片？輝達回應了

美國科技媒體報導中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek正在使用走私而來的輝達（Nvidia）Blackwell...

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

美國總統川普周三（10日）抨擊聯準會（Fed）最新的1碼降息幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。