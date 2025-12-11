Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：一定要處理CNN

Netflix與派拉蒙天空之舞兩家公司正在競購華納兄弟探索，Netflix開出收購片廠與串流服務HBO Max等資產，派拉蒙則打算把CNN等有線電視頻道在內的整家公司全部吃下。美國總統川普則表示，無論哪家公司入主華納兄弟探索，CNN都應該換手。

華爾街日報報導，川普10日在白宮受訪時表示：「我覺得CNN一定得賣掉。」他說：「我認為任何交易都必須保證CNN在裡面，或者乾脆單獨賣掉。」並表示：「但我不認為現在經營那家公司的那些人……應該允許他們繼續下去。」

《華爾街日報》先前報導，派拉蒙的執行長艾利森（David Ellison）12月訪問華府時，曾向川普政府官員保證，若成功收購華納兄弟探索，將對CNN進行大幅改革。相較之下，由於Netflix並未收購CNN所在的華納電視部門，要化解川普的顧慮難度更高。知情人士則透露，川普過去幾天私下多次告訴盟友，即便Netflix的提案最終獲得批准，CNN也應該賣掉或換上新領導階層。

目前尚不清楚CNN的出售如何納入Netflix的交易，因為Netflix的方案並不含CNN。而CNN也被視為華納兄弟探索分拆後，負責管理有線網路的新公司關鍵資產。因為Netflix並不擁有任何新聞媒體或有線電視頻道，川普希望看到CNN易手的意願也可能會讓Netflix的收購之路更為艱難，。

華納兄弟探索、Netflix與派拉蒙天空之舞均未立即回應詢問。