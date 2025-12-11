資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

Fed 周三表示，將從12月12日開始買進到期日在4周至1年之間的美國短期公債（T-bills）。

Fed 之所以有此決定，是因為上個月隔夜拆款市場的利率勁升。Fed三年來持續縮表，抽走市場上過剩資金。

有的官員也憂心，金融體系管道極關鍵的附買回（repo）市場利率，已多次脫離Fed所設定的其他短期借款成本。

Fed已在12月1日停止量化緊縮（QT），但市場普遍認為，光是停止縮表仍不足以讓資金市場恢復穩定。

華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極，可見Fed對近幾個月短期資金市場的波動並不放心。

Fed表示，這些買盤在明年4月前「會維持在高檔」，因為每年4月是美國人繳稅的月份，屆時會將銀行體系的準備金抽走。

Fed 主席鮑爾周三表示，Fed一直在監控準備金水準，「我們知道這一天終究會來。雖然最終發生的時間比預期早了一點，但我們完全有準備，也立刻採取了先前承諾的措施。」

鮑爾強調，這波購債並非Fed 貨幣政策工具的一環，也不代表會重啟過去用來刺激經濟的大規模長天期公債購債計畫。

Fed量化緊縮（QT）讓更多公債回歸市場，也導致銀行體系的準備金下滑。2019年附買回市場曾因準備金不足、利率飆上10%以上，迫使Fed提前終止上一次的縮表周期。

Jefferies 首席經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）表示，此次短債購債規模和他預期相符，認為「這是避免重演2019年危機的正確做法」。

法國巴黎銀行美國策略與經濟主管 Calvin Tse說：「這和2019年的情況非常相像，當時聯準會把資產負債表縮得太過頭。現在Fed的意思是，他們可能又縮表縮過頭了，因此必須補上。」

附買回市場讓銀行與金融機構能以美國公債等極安全資產作為抵押，隔夜借入現金。市場上被借出的現金多半就是銀行的「超額」準備金，也就是銀行為因應客戶提款和監管需求所保留的資金。

當準備金下降時，銀行為了履行支付和監管條件 ，必須在市場上爭搶現金，結果把短期拆款利率一併推高