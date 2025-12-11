快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極。美聯社
華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極。美聯社

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

Fed 周三表示，將從12月12日開始買進到期日在4周至1年之間的美國短期公債（T-bills）。

Fed 之所以有此決定，是因為上個月隔夜拆款市場的利率勁升。Fed三年來持續縮表，抽走市場上過剩資金。

有的官員也憂心，金融體系管道極關鍵的附買回（repo）市場利率，已多次脫離Fed所設定的其他短期借款成本。

Fed已在12月1日停止量化緊縮（QT），但市場普遍認為，光是停止縮表仍不足以讓資金市場恢復穩定。

華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極，可見Fed對近幾個月短期資金市場的波動並不放心。

Fed表示，這些買盤在明年4月前「會維持在高檔」，因為每年4月是美國人繳稅的月份，屆時會將銀行體系的準備金抽走。

Fed 主席鮑爾周三表示，Fed一直在監控準備金水準，「我們知道這一天終究會來。雖然最終發生的時間比預期早了一點，但我們完全有準備，也立刻採取了先前承諾的措施。」

鮑爾強調，這波購債並非Fed 貨幣政策工具的一環，也不代表會重啟過去用來刺激經濟的大規模長天期公債購債計畫。

Fed量化緊縮（QT）讓更多公債回歸市場，也導致銀行體系的準備金下滑。2019年附買回市場曾因準備金不足、利率飆上10%以上，迫使Fed提前終止上一次的縮表周期。

Jefferies 首席經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）表示，此次短債購債規模和他預期相符，認為「這是避免重演2019年危機的正確做法」。

法國巴黎銀行美國策略與經濟主管 Calvin Tse說：「這和2019年的情況非常相像，當時聯準會把資產負債表縮得太過頭。現在Fed的意思是，他們可能又縮表縮過頭了，因此必須補上。」

附買回市場讓銀行與金融機構能以美國公債等極安全資產作為抵押，隔夜借入現金。市場上被借出的現金多半就是銀行的「超額」準備金，也就是銀行為因應客戶提款和監管需求所保留的資金。

當準備金下降時，銀行為了履行支付和監管條件 ，必須在市場上爭搶現金，結果把短期拆款利率一併推高

Fed 縮表 美國

延伸閱讀

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

Fed 決策／12月10日會議聲明全文

聯準會降息1碼 利率連3降

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

美國總統川普周三（10日）抨擊聯準會（Fed）最新的1碼降息幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面...

甲骨文盤後狂瀉10%！為AI擴建燒錢 但財報不如預期 雲端合約未達高標

甲骨文（Oracle）上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，儘管投入AI資料中心等支出大增，但轉化為...

美公債全線上漲！交易員押注明年降息兩次 比點陣圖多一次

美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，而且並未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。根據最新點陣圖，官員對明年降息次數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。