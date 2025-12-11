快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普10日再批聯準會降息幅度太小。美聯社
美國總統川普10日再批聯準會降息幅度太小。美聯社

美國總統川普周三（10日）抨擊聯準會Fed）最新的1碼降息幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面試Fed前理事華許，加緊尋找下一任聯準會主席。

川普在白宮被媒體記者問到是否正在面試接任Fed主席的最後入圍人選時，他回答：「今天（10日）我會和凱文‧華許見面。我將與他們面談。」

川普表示，他並未要求可能接任主席的候選人表態會降息，但強調自己的看法是「我們的利率應該要低更多」。

「我基本上很清楚自己想要找什麼人。再說一次，我要找的是在利率問題上會誠實的人。」川普說，有可能在未來兩周內宣布提名人選。

川普發言之前，聯準會剛宣布連續第三次降息1碼（25個基點）。他認為，調整幅度「相當小，應該多降一倍的，至少一倍」。他還罵現任Fed主席鮑爾「僵化」、「死腦筋」。

川普說：「我們必須建立一種心態，那就是，當一個國家表現良好時，你不要去扼殺成長。」他抨擊聯準會，「但他們正在這麼做。他們扼殺成長。」

聯準會下任主席的遴選已進入最後階段。川普在更前一天（9日）時告訴記者，他正考慮「幾個不同的人選」，但他「已經相當清楚自己想要的是誰」。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特目前被視為最有希望出線，川普也多次暗示可能由他接掌聯準會。不過眾所皆知川普常做出令人意外的人事決定，因此他未正式宣布提名誰之前，都不算定案。其他最終考慮的候選人包括：現任Fed兩位理事沃勒、鮑曼，前理事華許以及貝萊德（BlackRock）的高階主管李德。

川普表示，他將很快宣布聯準會主席的選擇，但也警告該時程可能延後至2026年初。鮑爾任期將於明年5月結束，但他仍可在聯準會理事會中繼續擔任兩年的理事。

川普在周二晚間在賓州的造勢活動中，再次對聯準會的獨立性發動攻擊，他暗示，他可能會試著開除由前任總統拜登以自動筆（autopen）簽署任命的聯準會理事。彭博新聞說，撤銷任何經參議院確認的任命，幾乎可以肯定會遭理事本人在法院挑戰。總統通常在參議院批准提名後，親自簽署任命文件讓相關人士接任聯邦職務。

川普 聯準會 Fed 降息 鮑爾

延伸閱讀

川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

川普批歐洲衰敗 德總理：美歐同盟不復存在

川普批澤倫斯基 藉俄烏戰爭拖延總統大選「接受現實吧」

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

美國總統川普周三（10日）抨擊聯準會（Fed）最新的1碼降息幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面...

甲骨文盤後狂瀉10%！為AI擴建燒錢 但財報不如預期 雲端合約未達高標

甲骨文（Oracle）上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，儘管投入AI資料中心等支出大增，但轉化為...

美公債全線上漲！交易員押注明年降息兩次 比點陣圖多一次

美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，而且並未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。根據最新點陣圖，官員對明年降息次數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。