甲骨文盤後狂瀉10%！為AI擴建燒錢 但財報不如預期 雲端合約未達高標

甲骨文（Oracle）上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，儘管投入AI資料中心等支出大增，但轉化為雲端營收的速度不符投資人期望，顯示企業對其雲端服務的支出可能降溫。消息拖累甲骨文股價周三（10日）盤後重挫逾10%。

甲骨文10日公布，上季整體營收160.6億美元，低於分析師預估的162.1億美元；經調整後營業利益67億美元，低於市場預估的68億美元。

以個別業務來看，上季雲端業務營收成長34%，達79.8億美元；最受關注的「基礎設施」業務成長68%，達 40.8億美元。兩項數據均略低於預估。雲端應用軟體業務成長11%至39億美元，顯示雲端基礎設施部門營收首度超越應用軟體部門。

以資料庫軟體聞名的甲骨文，近年在競爭激烈的雲端市場取得成功。公司正大規模擴建數據中心，以承接 OpenAI的AI運算需求，其他重雲端要客戶包括TikTok與Meta。

甲骨文另一項備受關注的未來雲端運算合約指標也未達華爾街高標預期，做為訂單量指標的「剩餘履約義務」（RPO）在這一季達5,230億美元，雖高於彭博資訊彙編分析師平均預估的5,190 億美元，但低於Visible Alpha彙編分析師看法所預期的5,260億美元。這項數字比9月報告時成長14.94%。

Emarketer分析師伯恩表示：「甲骨文受到審視日增，因為以負債推動資料中心擴建，在AI支出走向未明之際面臨風險。」「這次營收不如預期，可能加深投資人對甲骨文與OpenAI合作及積極AI支出的疑慮。」

上季資本支出大增 投資人憂燒錢速度比回報快

投資人希望甲骨文能更快將基礎設施支出轉化為營收。上季資本支出達120億美元，高於前一季的85億美元，也遠高於分析師預估的82.5億美元。

甲骨文高層在財報會議上說，預期截至明年11月止的會計年度，資本支出將達約500億美元，比9月預測增加150億美元。

甲骨文財務長克林（Doug Kehring）表示：「我們的資本支出絕大多數都是投入能產生營收的設備，這些設備將放入我們的資料中心，而土地、建築或電力等則採取租賃方式。」「甲骨文不會在租賃的數據中心與相關設施交付前支付租金。」

公司重申年度營收將達670億美元。展望本季（截至明年2月），整體單季營收成長19%至22%，雲端營收則將成長40%至44%，均符合分析師預期。

盤後狂瀉10% 股價自9月歷史新高已重挫超過三分之一

甲骨文股價在盤後重挫10.7%至每股199.11美元，遠低於收盤時的223.01美元。自9月10日雲端業務熱度推升股價創新高以來，股價累計下達33%。

這是凱芝（ Safra Catz ）退休後，由馬戈伊爾克克（Clay Magouyrk）與西西利亞（Mike Sicilia）共同擔任執行長後的第一份財報。

部分近期負面情緒來自投資人對OpenAI商業前景的疑慮提升，因該公司正面臨來自 Alphabet 旗下Google 等競爭者的挑戰。

甲骨文上季經調整後每股盈餘為2.26美元，高於分析師預估的1.64美元，但主要受惠於出售對晶片設計公司 Ampere Computing的持股，獲得一筆27億美元一次性稅前收益。

甲骨文董事長艾里森表示，決定出售Ampere持股，是因為公司計劃在資料中心採取「晶片品牌中立政策」，「我們不再認為在自家雲端資料中心持續自行設計、製造和使用自有晶片具有戰略意義。」