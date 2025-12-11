美公債全線上漲！交易員押注明年降息兩次 比點陣圖多一次

美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，而且並未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。根據最新點陣圖，官員對明年降息次數的預測中值維持在一次不變。

美國公債殖利率周三全線下跌，各期限債券殖利率下滑約3至5個基點不等，其中對政策最敏感的兩年期殖利率跌幅最大，下跌8個基點至3.54%，創兩個月來最大單日跌幅。其後，在聯準會宣布將購買國庫券以維持銀行準備金「充裕」後，公債價格進一步走強。

此次會議結果為債券投資人帶來寬慰。儘管聯準會預測顯示2026年僅降息一次，但交易員仍堅持押注明年將降息兩次，下一次降息1碼（25個基點）將在6月啟動。

摩根大通投資管理公司投資組合經理Priya Misra 表示：「利率聲明並不像市場擔心的那樣鷹派，只有兩位鷹派與一位鴿派反對，這不算什麼大事，因為我們知道，聯準會內部在通膨或失業風險方面存在較大分歧。」

聯準會將基準貸款利率下調至3.50%-3.75%區間，符合市場預期。主席鮑爾稱當前利率水準「處於中性利率的寬幅區間之內」，此言一度令美國公債漲幅收窄。然而，他也提及就業數據可能被高估的風險，推動兩年期公債殖利率跌至盤中低點。

RJ O’Brien董事總經理John Brady表示：「正是鮑爾關於就業數據可能下修的評論，帶動了短期公債的強勁表現。」

道明證券利率策略主管Gennadiy Goldberg說：「我們原預期聯準會明年1月才會宣布購買公債，但他們決定提前行動」，此舉對市場來說是鴿派訊號。