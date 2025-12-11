快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

美公債全線上漲！交易員押注明年降息兩次 比點陣圖多一次

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，且未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。路透
美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，且未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。路透

美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，而且並未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。根據最新點陣圖，官員對明年降息次數的預測中值維持在一次不變。

美國公債殖利率周三全線下跌，各期限債券殖利率下滑約3至5個基點不等，其中對政策最敏感的兩年期殖利率跌幅最大，下跌8個基點至3.54%，創兩個月來最大單日跌幅。其後，在聯準會宣布將購買國庫券以維持銀行準備金「充裕」後，公債價格進一步走強。

此次會議結果為債券投資人帶來寬慰。儘管聯準會預測顯示2026年僅降息一次，但交易員仍堅持押注明年將降息兩次，下一次降息1碼（25個基點）將在6月啟動。 

摩根大通投資管理公司投資組合經理Priya Misra 表示：「利率聲明並不像市場擔心的那樣鷹派，只有兩位鷹派與一位鴿派反對，這不算什麼大事，因為我們知道，聯準會內部在通膨或失業風險方面存在較大分歧。」

聯準會將基準貸款利率下調至3.50%-3.75%區間，符合市場預期。主席鮑爾稱當前利率水準「處於中性利率的寬幅區間之內」，此言一度令美國公債漲幅收窄。然而，他也提及就業數據可能被高估的風險，推動兩年期公債殖利率跌至盤中低點。

RJ O’Brien董事總經理John Brady表示：「正是鮑爾關於就業數據可能下修的評論，帶動了短期公債的強勁表現。」

道明證券利率策略主管Gennadiy Goldberg說：「我們原預期聯準會明年1月才會宣布購買公債，但他們決定提前行動」，此舉對市場來說是鴿派訊號。

聯準會 美國 公債殖利率

延伸閱讀

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

Fed 決策／12月10日會議聲明全文

聯準會降息1碼 利率連3降

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

相關新聞

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

美國聯準會（Fed）在美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布最新利率決策，宣布調降基準利率1碼，是連續第三...

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

川普抨擊最新降息1碼幅度太少！加緊面試下任Fed主席人選

美國總統川普周三（10日）抨擊聯準會（Fed）最新的1碼降息幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面...

甲骨文盤後狂瀉10%！為AI擴建燒錢 但財報不如預期 雲端合約未達高標

甲骨文（Oracle）上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，儘管投入AI資料中心等支出大增，但轉化為...

美公債全線上漲！交易員押注明年降息兩次 比點陣圖多一次

美國公債上漲，因聯準會一如預期降息1碼，而且並未排除2026年進一步寬鬆政策的可能性。根據最新點陣圖，官員對明年降息次數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。