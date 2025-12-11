聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR大漲2.2%再創新高
台積電ADR周三（10日）大漲2.2%，收在310.14美元，較台北交易溢價高達28.6%，和費城半導體指數雙雙創下歷史新高。
美國股市周三收盤走高，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾對經濟成長前景表示樂觀，認為關稅對通膨的影響是暫時的。
標普500指數收盤上漲 46.17 點，漲幅 0.7%，報 6,886.68 點，直逼 10 月 28 日創下的收盤高峰。道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅1.1%，報48,057.75點；那斯達克綜合指數上漲77.67點，漲幅0.3%，報23,654.16點。
羅素2000小型股指數上漲1.3%，收在歷史新高。費城半導體指數上漲1.3%，美光大漲4.5%。
台灣加權股價指數周三上漲218.13點，收在28,400.73點。台積電（2330）漲1.7%收在1,505.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 256.28 +2.88 244.50 4.82
中華電 CHT 129.34 +0.14 129.50 -0.12
台積電 TSM 1,935.03 +2.22 1,505.00 28.57
聯電 UMC 49.91 -1.11 49.35 1.14
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言