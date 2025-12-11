快訊

台積電ADR大漲2.2%再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電ADR周三（10日）大漲2.2%，收在310.14美元，較台北交易溢價高達28.6%，和費城半導體指數雙雙創下歷史新高。

美國股市周三收盤走高，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾對經濟成長前景表示樂觀，認為關稅對通膨的影響是暫時的。

標普500指數收盤上漲 46.17 點，漲幅 0.7%，報 6,886.68 點，直逼 10 月 28 日創下的收盤高峰。道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅1.1%，報48,057.75點；那斯達克綜合指數上漲77.67點，漲幅0.3%，報23,654.16點。

羅素2000小型股指數上漲1.3%，收在歷史新高。費城半導體指數上漲1.3%，美光大漲4.5%。

台灣加權股價指數周三上漲218.13點，收在28,400.73點。台積電（2330）漲1.7%收在1,505.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 256.28 +2.88 244.50 4.82

中華電 CHT 129.34 +0.14 129.50 -0.12

台積電 TSM 1,935.03 +2.22 1,505.00 28.57

聯電 UMC 49.91 -1.11 49.35 1.14

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

